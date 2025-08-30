SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de agosto 2025 - 23:30

Solo para mayores de 18: la nueva película erótica de Netflix que lidera los rankings en Argentina

La película disponible en Netflix se ubicó rápidamente entre las producciones más vistas en el país y es un verdadero éxito.

Netflix y una nueva apuesta con esta película bastante subida de tono.

Netflix y una nueva apuesta con esta película bastante subida de tono.

Netflix volvió a generar impacto con un estreno que rápidamente se ubicó entre lo más visto en Argentina. La película combina sensualidad, misterio y tensión psicológica, una fórmula que atrapa a quienes buscan algo diferente dentro del catálogo de la plataforma.

La producción se presenta como una propuesta cargada de intriga y escenas subidas de tono, con un escenario paradisíaco que funciona como contraste frente a los conflictos internos de sus personajes. Por eso no sorprende que se haya convertido en un éxito inmediato.

Informate más
caeras-netflix-28082025-2088692

De qué trata Caerás, la gran apuesta de Netflix

La historia de Caerás sigue a una pareja que viaja a Mallorca para pasar unas vacaciones en un lugar de ensueño. Allí conocen a un grupo de personas que los introduce en un mundo de seducción, juegos peligrosos y límites difusos entre el deseo y la manipulación. Lo que comienza como una experiencia excitante pronto se convierte en una pesadilla cargada de tensión.

La película combina elementos de thriller erótico con un trasfondo psicológico que cuestiona la confianza, la libertad y los riesgos de entregarse a lo desconocido. Con paisajes mediterráneos que aportan un marco hipnótico, el film propone un relato provocador que ya es tendencia entre los suscriptores de Netflix.

Netflix: tráiler de Caerás

Embed - CAERÁS (Fall for Me) - Trailer español

Netflix: elenco de Caerás

  • Svenja Jung
  • Theo Trebs
  • Thomas Kretschmann
  • Tijan Marei
  • Victor Meutelet
  • Antje Traue
  • Lucía Barrado

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias