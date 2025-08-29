SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de agosto 2025 - 10:30

Con solo cuatro episodios: la nueva serie de Netflix de supervivencia ideal para maratonear el fin de semana

En pocos episodios, esta serie logra atrapar a los espectadores y es una de las grandes apuestas de Netflix.

Netflix tiene en su plataforma una serie de corta duración que maravilla a sus espectadores.

Netflix tiene en su plataforma una serie de corta duración que maravilla a sus espectadores.

En el catálogo de Netflix aparecieron varias producciones que logran captar la atención de los usuarios en poco tiempo. Entre ellas se destaca una miniserie breve que combina suspenso, acción y drama, pensada para quienes prefieren una historia intensa que pueda verse de un tirón.

La propuesta llamó la atención por la manera en que desarrolla el conflicto central y la rapidez con la que escaló en el ranking de lo más visto. En pocos días, logró ubicarse entre las series más comentadas por su trama atrapante y por el formato corto que facilita el maratón en un solo fin de semana.

Informate más
los-rios-del-destino-
La corta producción es una de las grandes apuestas de Netflix.

La corta producción es una de las grandes apuestas de Netflix.

De qué trata Los ríos del destino, la miniserie de Netflix

La serie Los ríos del destino cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes que debe enfrentarse a un entorno hostil luego de un accidente. El relato gira en torno a la lucha por mantenerse con vida en un territorio marcado por la desconfianza, el aislamiento y los secretos que van saliendo a la luz con el correr de los capítulos.

Con solo cuatro episodios, la producción disponible en Netflix se apoya en el suspenso y en los giros dramáticos para mantener al espectador atrapado desde el comienzo. Según medios internacionales, la serie mezcla el drama de supervivencia con un trasfondo humano y social, que explora las decisiones extremas que pueden surgir cuando la vida está en riesgo.

Netflix: tráiler de Los ríos del destino

Embed - Los ríos del destino | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Los ríos del destino

  • Domithila Cattete
  • Marleyda Soto
  • Lucas Galvino
  • Maycon Douglas
  • David Santos
  • Ademara
  • Luca Dan
  • Cláudio Jaborandy
  • Sandro Guerra
  • Welket Bungué

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias