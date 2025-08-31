River volvió a la victoria ante San Martín de San Juan y continúa líder

El Millonario sigue sin mostrar su mejor versión en el juego aunque fue contundente en ataque, con dos goles al comienzo del primer tiempo.

Después de tres empates consecutivos, River volvió a la victoria este domingo en el Monumental tras superar a San Martín de San Juan por 2-0 por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . A pesar de la victoria, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a mostrar una floja versión , sin fluidez en el juego y con problemas defensivos .

Luego del importante triunfo por penales ante Unión por Copa Argentina , el club de Núñez salió a jugar con un once con mayoría de suplentes y, aunque no pudo demostrar un buen juego, compensó con una gran contundencia para asegurar la victoria.

Minutos después de que San Martín de San Juan concretara el ataque más claro del partido hasta el momento -con un remate al palo de Maestro Puch-, el Millonario abrió el marcador a los 17 gracias a un buen disparo del juvenil Santiago Lencina al palo del arquero tras un intento fallido de Ian Subiabre de penetrar el área chica.

De esta manera, mientras el partido todavía estaba parejo y con llegadas de ambos lados, River logró ponerse en ventaja de entrada.

Apenas cuatro minutos más tarde, luego de un pase largo de Milton Casco , el potente delantero millonario, Maximiliano Salas, recibió sólo cerca de la banda izquierda para generar una brillante jugada personal, rematar cruzado y anotar el segundo gol de la noche.

La primera parte terminó sin muchas más emociones. El equipo visitante no pudo reaccionar a los golpes de River, que se asentó en la ventaja y no siguió buscando con intensidad.

En el segundo tiempo, San Martín tuvo numerosas llegadas al área de Franco Armani, que sacó varios disparos, pero no generó grandes situaciones de peligro.

Por su parte, River también llegó al arco en distintas oportunidades, a pesar de haber empeorado el juego a medida que avanzaba el partido, pero tampoco logró ampliar la diferencia.

Torneo Clausura 2025: cómo quedaron River y San Martin de San Juan en la tabla y cuándo volverán a jugar

Con este resultado, el Millonario se aseguró la punta tanto del Grupo B del Torneo Clausura, con 15 puntos, y de la Tabla Anual, con 46, uno más que Boca.

Luego del parate por Fecha FIFA, con dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, River visitará a Estudiantes antes de enfrentar el partido más importante del año hasta ahora: el duelo de ida ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para ese encuentro, el conjunto de Gallardo aún tiene mucho que mejorar.

San Martín de San Juan pese a la derrota se mantiene en la zona de clasificación a octavos de final en el Torneo Clausura (octavo con ocho puntos) aunque su situación es crítica en la Tabla Anual: está último y en zona de descenso aunque sólo un punto por debajo de Aldosivi.

La fecha que viene visitará a Belgrano de Córdoba, buscando sumar puntos importantes para salir de la zona baja de la tabla.