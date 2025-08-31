El drama turco que es furor en Netflix: una emotiva película sobre segundas oportunidades







La ficción proveniente de Turquía causó furor en cines de todo el mundo y ahora lo hace en el catálogo de Netflix.

En la televisión argentina ha habido grandes novelas turcas que mantuvieron al público atrapado de principio a fin sin perderse un sólo capítulo. También hay películas que generaron grandes repercusiones y Netflix agregó una a su catálogo que está siendo vista en todo el mundo: Un hombre abandonado.

Esta dramática producción dura apenas 90 minutos y recibió elogios de la crítica por su historia de culpa, perdón y segundas oportunidades. Desde su incorporación al catálogo, rápidamente se convirtió en la película más vista en la plataforma gracias a la historia y sus actuaciones.

De qué trata Un hombre abandonado, la película que arrasa en Netflix La historia nos presenta a Baran, y nos muestra su vida después de tomar la drástica decisión de hacerse cargo de un crimen cometido por su hermano. De esta manera, tuvo que afrontar la pena de 15 años de cárcel, alejándose completamente de la vida que llevaba.

Al cumplir su condena y salir en libertad, carga con un profundo resentimiento contra su familia. Su plan es cortar todo tipo de vínculos y comenzar una nueva vida. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para él que cambiará su vida para siempre.

Cuando una tragedia golpea a su familia, se ve obligado a hacerse cargo de su sobrina, Lydia, una infante que nada tiene que ver con lo sucedido en el pasado. Desde ahí, se genera un vínculo profundo y emotivo para la película. Netflix: tráiler de Un hombre abandonado Embed - Un hombre abandonado ( 2025 ) Trailer Pelicula - Español Latino Netflix: elenco de Un hombre abandonado Mert Ramazan Demir (Baran)

Rahimcan Kapkap (Esat)

Ada Erma (Lydia)

Edip Tepeli (Fatih)

Ercan Kesal (Mesut)

Burcu Cavrar (Arzu)

