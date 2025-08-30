La conmovedora película de Netflix que te hará llorar: si te gustó Marley y Yo no podés dejar de verla







Otra de las películas que son obligatorias y no te pueden faltar. Eso sí, para ver con pañuelitos al lado.

La película de Netflix que no te podés perder.

En Netflix existe una infinidad de películas y series que hay que ver sí o sí. Por eso, su catálogo cuenta con innumerables clásicos y los estrenos más esperados. Además, suele renovar con mucha frecuencia sus títulos y si alguno dura mucho tiempo es puramente por sus méritos.

Entre las películas que no pueden faltar está Mi amigo Enzo, una conmovedora historia dramática de 2019. Dirigida por Simon Curtis y basada en la exitosa novela del mismo nombre de Garth Stein. La trama se ve desde el punto de vista de Enzo, un golden retriever filosófico y observador que vive con su dueño, Denny Swift.

Mi amigo Enzo Una película de Netflix ideal para los amantes de los animales y los dramas emocionantes.

De qué trata Mi amigo Enzo, la película furor de Netflix La película muestra el punto de vista de Enzo, un perro cuya voz es interpretada por Kevin Costner mientras observa y aprende de su dueño, Denny, un aspirante a piloto de autos de carrera. Desde su mirada, la historia cuenta las alegrías y tristezas de la vida de su amo, incluyendo su carrera, matrimonio, el nacimiento de su hija y sus desafíos.

A medida que transcurre la película, se puede ver cómo Enzo se convierte en un compañero leal y un confidente silencioso que reflexiona sobre las enseñanzas que le deja Denny a través de las carreras de autos. El perro cree en la teoría de la reencarnación y le gustaría regresar a la vida como un humano.

MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines Netflix: elenco de Mi amigo Enzo Milo Ventimiglia (Denny)

Kevin Costner (Enzo)

Amanda Seyfried (Eve)

Kathy Baker (Trish)

Ryan Kiera Armstrong (Zoë)

Martin Donovan (Maxwell)

