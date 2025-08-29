Cuando se habla de series, cada uno tiene sus preferencias de acuerdo a que género le gusta más o si la historia es lo suficientemente atrapante. Pero hay unas pocas de ellas que mezclan todas las temáticas e interpelan a todo tipo de público con sus actuaciones y profundidad.
Esta es la serie que arrasa en Netflix Argentina y fue furor en EEUU y no te la podés perder
El show que se robó los corazones de miles de personas al rededor del mundo llegó a la plataforma número 1 de streaming para que todos la disfruten.
-
Con solo cuatro episodios: la nueva serie de Netflix de supervivencia ideal para maratonear el fin de semana
-
Netflix revela quiénes interpretarán a Moria Casán en su serie biográfica
Este justamente es el caso de la exitosa serie "Shameless US", que fue muy aclamada por el público y duró 11 temporadas al aire. Con una trama que trata sobre los problemas de una familia disfuncional, encontró la formula secreta para ganarse a los fieles seguidores que la acompañaron
De qué se trata la serie "Shameless US"
La serie sigue a la familia Gallagher, que no es la típica familia americana, ya que cuento con seis hermanos que sobreviven con lo que pueden en Chicago, siendo "cuidados" de alguna manera por su padre alcohólico y bastante ausente.
Ahí es donde entra Fiona, la hermana mayor de la familia, que hace malabares entre los trabajos precarios que logra conseguir y la crianza de sus hermanos. Entre fiestas, deudas, dramas callejeros y momentos muy humanos que llegan al corazón, la serie retrata de manera muy relista una vida al margen del sistema.
Tráiler de" Shameless US"
Reparto de "Shameless US"
El excelente reparto de la serie está compuesto por:
- Emmy Rossum como Fiona Gallagher
- William H. Macy como Frank Gallagher
- Jeremy Allen White como Lip Gallagher
- Cameron Monaghan como Ian Gallagher
- Ethan Cutkosky como Carl Gallagher
- Emma Kenney como Debbie Gallagher
- Shanola Hampton como Veronica Fisher
- Steve Howey como Kevin Ball
- Noel Fisher como Mickey Milkovich
- Christian Isaiah como Liam Gallagher
Dejá tu comentario