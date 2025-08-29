Esta es la serie que arrasa en Netflix Argentina y fue furor en EEUU y no te la podés perder







El show que se robó los corazones de miles de personas al rededor del mundo llegó a la plataforma número 1 de streaming para que todos la disfruten.

La serie estuvo al aire por 11 temporadas y sigue la vida de una familia disfuncional de Chicago.

Cuando se habla de series, cada uno tiene sus preferencias de acuerdo a que género le gusta más o si la historia es lo suficientemente atrapante. Pero hay unas pocas de ellas que mezclan todas las temáticas e interpelan a todo tipo de público con sus actuaciones y profundidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este justamente es el caso de la exitosa serie "Shameless US", que fue muy aclamada por el público y duró 11 temporadas al aire. Con una trama que trata sobre los problemas de una familia disfuncional, encontró la formula secreta para ganarse a los fieles seguidores que la acompañaron

Shamless US

De qué se trata la serie "Shameless US" La serie sigue a la familia Gallagher, que no es la típica familia americana, ya que cuento con seis hermanos que sobreviven con lo que pueden en Chicago, siendo "cuidados" de alguna manera por su padre alcohólico y bastante ausente.

Ahí es donde entra Fiona, la hermana mayor de la familia, que hace malabares entre los trabajos precarios que logra conseguir y la crianza de sus hermanos. Entre fiestas, deudas, dramas callejeros y momentos muy humanos que llegan al corazón, la serie retrata de manera muy relista una vida al margen del sistema.

Tráiler de" Shameless US" Embed - Shameless | Season 1 Trailer | Warner Bros. Rewind Reparto de "Shameless US" El excelente reparto de la serie está compuesto por: Emmy Rossum como Fiona Gallagher

como Fiona Gallagher William H. Macy como Frank Gallagher

como Frank Gallagher Jeremy Allen White como Lip Gallagher

como Lip Gallagher Cameron Monaghan como Ian Gallagher

como Ian Gallagher Ethan Cutkosky como Carl Gallagher

como Carl Gallagher Emma Kenney como Debbie Gallagher

como Debbie Gallagher Shanola Hampton como Veronica Fisher

como Veronica Fisher Steve Howey como Kevin Ball

como Kevin Ball Noel Fisher como Mickey Milkovich

como Mickey Milkovich Christian Isaiah como Liam Gallagher

Temas Netflix

Streaming