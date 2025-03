La historia detrás de "Let It Be", el mayor éxito de The Beatles que cumple 55 años

La canción Let It Be fue escrita por el dúo McCartney - Lennon.

Considerado como su último sencillo oficial , escrita por McCartney y Lennon, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la banda, junto con “Get Back” y “The Long and Winding Road”. Este hit fue lanzado el 7 de marzo de 1970 y su éxito fue arrollador: "Let It Be" logró posicionarse en el primer lugar de las listas en Estados Unidos y alcanzó el segundo puesto en el Reino Unido .

Paul McCartney reveló en el libro "The Right Words at the Right Time" que la inspiración para “Let It Be” provino de un sueño que tuvo en los años 60, donde su madre, Mary McCartney, quien falleció de cáncer cuando él tenía 14 años, le transmitió un mensaje de consuelo.

“Estaba atravesando un momento difícil cuando, en un sueño, vi a mi madre y ella me dijo: ‘Va a estar todo bien. Let it be‘", recordó el artista de 82 años en uno de los episodios de "Carpool Karaoke", conducido por James Corden en 2018.

Escrita por el mismo McCartney junto con John Lennon, las letras de la canción se convirtieron en esperanza y consuelo en tiempos difíciles para el mundo. La expresión “Let it be” puede ser traducida como “Déjalo ser” o “Déjalo estar”, y puede interpretarse como una invitación a la aceptación, la serenidad y la confianza en el flujo natural de la vida. Considerándose como una aceptación ante los hechos frustrantes que nos atraviesan, y sintiéndose, tal vez, como un abrazo.

paul mccartney y john lennon.jpeg

Aunque, existe otra teoría sobre la creación de la canción. Mal Evans, uno de los asistentes y amigos más cercanos de la banda, afirmó en 1975 que él mismo inspiró la letra. Durante un especial televisivo llamado "A Salute To The Beatles", aseguró que McCartney estaba meditando cuando apareció diciendo “‘let it be, let it be’”. Según su relato, la canción iba a titularse “Brother Malcolm", pero Paul decidió modificarla para evitar malentendidos.

Este testimonio fue descartado por muchos, hasta que en 2018, con el relanzamiento del "White Album" por su 50° aniversario, se descubrió un demo inédito donde McCartney canta: “When I find myself in times of trouble, Brother Malcolm comes to me" (Cuando me encuentro en tiempos de problemas, el hermano Malcolm viene a mí). Este hallazgo reavivó la posibilidad de que Evans tuviera razón; pero, la versión que pisa con más fuerza es la del sueño.

the beatles 3.jpg

La canción se empezó a escribir en septiembre de 1968, y fue grabada durante las tumultuosas sesiones de la propuesta "Get Back". Estas fueron filmadas por el cineasta Michael Lindsay-Hogg, y el material, publicado posteriormente como película, ganó un Oscar en 1970 como mejor banda sonora. La producción audiovisual, que documentaba la creación del disco "Let It Be", terminó mostrando la ruptura definitiva de la banda, con imágenes de discusiones y un clima tenso entre sus integrantes.

El documental muestra que la composición de uno de los mayores clásicos del rock, y símbolo del legado musical de la banda, ocurre dentro del gran plató sin más luz que la de los focos, y el paso de los días se percibe solo en las tazas de café que se vacían, o en los asistentes que anuncian la hora de comer o que llegan para ofrecer cerveza y tabaco. El productor George Martin recordó la grabación del álbum como “una experiencia desagradable”.

the beatles let it be.jpg

Pese a los problemas durante su creación, el éxito del single fue instantáneo, logrando posicionarse en el primer lugar de las listas en Estados Unidos y alcanzando el segundo puesto en el Reino Unido. A lo largo de los años, ha sido reversionada por numerosos artistas y apareció en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Además, ocupa el puesto número 20 en la lista de "Las mejores 500 canciones de todos los tiempos" de Rolling Stones.