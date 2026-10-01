"Digger", la nueva película de Tom Cruise que se plantea como una sátira política.

Tom Cruise regresa a los cines con “Digger”, película que dirige el mexicano Alejandro González Iñárritu (“Amores Perros”, “Birdman”). Esta vez, el actor, que está casi irreconocible con prótesis y maquillaje, encarna a un magnate del petróleo que pone en peligro a la humanidad. Su misión será intentar salvarlos y prevenir el mayor desastre natural para así lograr que se olviden que todo fue culpa suya.

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Digger Rockwell es un multimillonario empresario petrolero que un día se despierta en su extravagante mansión y recibe la noticia de que una de sus plataformas, específicamente la que está ubicada en Groenlandia, ha sufrido un accidente. La dimensión del incidente es tal que podría causar una sucesión de desastres naturales que marcarían un antes y un después en el planeta. O por lo menos así se lo advierte su equipo.

Este protagonista decide reunirse hasta con el Presidente de Estados Unidos (John Goodman) para buscar soluciones, pero el tiempo corre, el viento sopla y la marea empuja la plataforma desprendida. El fin es inminente. Y, aunque Digger es asquerosamente rico, ¿hay plata que alcance para detener una catástrofe que puede afectar a toda la humanidad? Parece que no, entonces encuentra otra salvación: como no puede cambiar los hechos, decidirá cómo contarlos.

Tom Cruise protagoniza esta comedia negra junto a Sandra Hüller. "Digger": cuando menos es más Lo más interesante de la película es su giro en la trama que vale la pena no revelar para así sorprender al espectador. Pero, más allá de esto -no se trata de un detalle menor porque resignifica la historia-. Por momentos "Digger" se siente una comedia forzada. Hay que destacar que Tom Cruise logra desplegarse con carisma, pero aun así la historia se siente pesada, más que las prótesis y el maquillaje que lleva el actor.

El director mexicano propone una puesta teatral para dejar en evidencia con cuánta vulgaridad se manejan los poderosos del planeta. Pero el recurso se vuelve repetitivo y pierde su sentido. A veces, menos es más. Incluso antes de su estreno se corrió el rumor de que la película era en realidad un musical, pero no es el caso.

Alejandro González Iñárritu vuelve a los cines con una sátira que funciona como denuncia social. Aun así, no hay que pasar por alto que "Digger" tiene como propósito hacer una crítica sobre quienes manejan el mundo. Todo negocio tiene un precio, pero el problema es a quiénes les toca pagarlo. En este caso, al planeta. Y acá aparece el otro gran condimento de esta historia: el causante de los daños es un ser humano. El peor enemigo de la Tierra es quien la habita. El viento sopla, la marea empuja y nosotros seguimos explotando recursos sin medir las consecuencias. La película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu ya llegó a los cines. "Digger" dividió a la crítica y generó controversias. Sin embargo, hay que destacar la originalidad de su trama en tiempos de historias masticadas y reversionadas. Sin dudas, se tiraron a la pileta, ahora le toca al público decidir si valió la pena. Ficha Técnica "Digger" (2026). Dirección: Alejandro González Iñárritu. Guion: Sabina Berman, Jez Butterworth, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Alejandro G. Iñárritu. Elenco: Tom Cruise, Óscar Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons. Duración: 129 minutos.