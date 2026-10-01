Prime Video reveló el adelanto de "Misión Bolsa Mágica", la comedia navideña con Arnold Schwarzenegger + Agregar ámbito en









Este anticipado lanzamiento marca el regreso triunfal de Schwarzenegger al género navideño después de 30 años.

Prime Video antició su nuevo estreno navideño.

Prime Video reveló el primer adelanto y póster oficial de la comedia navideña de acción Misión Bolsa Mágica, que estrenará en exclusiva el próximo 2 de diciembre de 2026 en más de 240 países y territorios.

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Este anticipado lanzamiento marca el regreso triunfal de Arnold Schwarzenegger al género navideño después de 30 años, asumiendo esta vez el papel estelar del mismísimo Santa Claus. La película le da un aire nuevo, lleno de adrenalina, al entretenimiento festivo, combinando la tensión de un atraco de alto riesgo con el calor, el humor y la esencia entrañable de las celebraciones de navidad.

De qué trata Misión Bolsa Mágica Cuando la inconfundible e irremplazable bolsa roja de Santa (Schwarzenegger) es robada por una elfa rebelde que tiene cuentas pendientes (Awkwafina), la Navidad se ve en peligro repentinamente. Con la noche más importante del año cada vez más cerca, Santa recluta a un ladrón (Alan Ritchson) de su “Lista de Traviesos” quien rápidamente reúne a un grupo de cómplices con habilidades criminales — con un poco de ayuda de elfos y renos — para llevar a cabo el robo más inesperado de sus vidas.

Llena de magia navideña, grandes risas y mucho corazón, Misión Bolsa Mágica es una aventura de robos navideños sobre segundas oportunidades, amistades inesperadas y descubrir que, a veces, hasta Santal necesita un poco de ayuda para hacer posible la Navidad.

Arnold Schwarzenegger y Alan Ritchson lideran la producción aportando una combinación irresistible de acción, dinamismo y comedia. El elenco estelar se complementa con las actuaciones de Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, junto a la participación de Ken Jeong y Awkwafina.

Dirigida por Adam Shankman a partir de un guión escrito por Allan Rice, Misión Bolsa Mágica cuenta con un equipo de producción integrado por Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y el propio Alan Ritchson.