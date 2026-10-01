Si te gusta el cine de terror, no te podés perder esta icónica película que llega a HBO Max en octubre

La producción de 1973 fue incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural e histórica.

La película dirigida por William Friedkin llega al catálogo de HBO Max con una historia que marcó al género desde los años 70.

Cuándo hablamos de cine de terror , no podemos olvidarnos de El Exorcista . Icónica, grotesta y supuestamente maldita, la producción dirigida por William Friedkin y estrenada originalmente en 1973 llega al catálogo de HBO Max durante octubre, junto con otros clásicos del género y títulos reconocidos.

La historia está basada en la novela homónima de William Peter Blatty , publicada en 1971, y sigue a una madre que busca respuestas cuando su hija de 12 años empieza a mostrar comportamientos cada vez más extraños . Lo que empieza como un problema difícil de explicar termina llevando la historia hacia el terreno de la posesión demoníaca y los rituales religiosos.

A más de medio siglo de su lanzamiento , la película sigue ocupando un lugar particular dentro del género. No solo fue un éxito comercial y fenómeno cultural: recibió 10 nominaciones a los premios Oscar y ganó dos, algo llamativo para una producción de terror.

La película se centra en Regan MacNeil , una niña de 12 años interpretada por Linda Blair, que vive con su madre Chris, una reconocida actriz encarnada por Ellen Burstyn. La familia reside en Washington D. C., donde Regan comienza a experimentar una serie de cambios que preocupan cada vez más a su madre.

Al principio, Chris intenta encontrar una explicación médica para lo que le ocurre a su hija. Regan empieza a comportarse de una manera que no parece propia de ella y aparecen situaciones que la familia no consigue entender . Los médicos intentan determinar qué está pasando, pero la situación se vuelve cada vez más difícil de controlar.

La historia cambia cuando aparece la posibilidad de una posesión demoníaca. Ahí aparecen dos sacerdotes que terminan involucrados en el caso: el padre Damien Karras, interpretado por Jason Miller, y el padre Lankester Merrin, interpretado por Max von Sydow. El conflicto central pasa entonces por el intento de ambos religiosos de ayudar a Regan mediante un exorcismo.

La película tiene una duración de 121 minutos y fue clasificada originalmente como R en Estados Unidos. Su paso por la pantalla grande tuvo lugar el 26 de diciembre de 1973. La película, además, consiguió nominaciones en categorías que normalmente estaban dominadas por dramas y grandes producciones de Hollywood, entre ellas mejor película, dirección, actriz y guion adaptado.

Reparto de El Exorcista

Ellen Burstyn como Chris MacNeil

como Chris MacNeil Linda Blair como Regan MacNeil

como Regan MacNeil Jason Miller como el padre Damien Karras

como el padre Damien Karras Max von Sydow como el padre Lankester Merrin

como el padre Lankester Merrin Lee J. Cobb como el teniente William Kinderman

como el teniente William Kinderman Kitty Winn como Sharon Spencer

como Sharon Spencer Jack MacGowran como Burke Dennings

Cuándo se estrena El Exorcista en HBO Max

El Exorcista llega a HBO Max el jueves 1 de octubre. La película forma parte de una tanda de clásicos que la plataforma incorpora durante el principio del mes. Entre los títulos que también llegan en esa fecha aparecen It Follows, El club de los poetas muertos, Mentes peligrosas, Eyes Wide Shut, Entrevista con el vampiro, Magnolia y El último samurái.

Una película que se convirtió en un pilar del cine de terror

El Exorcista fue incluida en 2010 en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, una selección de obras consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas para la preservación cinematográfica del país. También tuvo un recorrido poco habitual para una película de terror en los mayores premios del cine.

Su rendimiento comercial también fue considerable. Según Box Office Mojo, la película tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares y acumuló más de 430 millones de dólares a nivel mundial considerando sus distintos lanzamientos y reediciones.

La influencia de la película también puede verse en la cantidad de producciones posteriores que tomaron elementos de su fórmula: una familia común enfrentada a algo sobrenatural, una niña en el centro del conflicto, la religión como parte fundamental de la historia y un terror que busca generar tensión más allá del susto.

Volver a verla más de cinco décadas después nos deja entender por qué ciertas escenas, personajes y recursos terminaron convirtiéndose en referencias habituales del género. Y para quienes nunca la vieron, la llegada a HBO Max ofrece una oportunidad de conocer una de las películas que ayudaron a definir el terror como hoy lo conocemos.