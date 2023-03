Star Wars: The Mandalorian y el valor de la aventura clásica

The Mandalorian.jpeg

La narrativa pesada y atrapante de un thriller de espías, en medio del mundo de fantasías que es Star Wars agarró a los fanáticos por sorpresa y le dio a Star Wars la posibilidad de explorar un nuevo sabor. En cambio, The Mandalorian, pateó la puerta de su tercera temporada con un combo que engancha al público general y al fanático y le recuerda porque las aventuras clásicas siempre nos vuelven a enganchar.

En su primer episodio, The Mandalorian no pierde el tiempo en explicar que, aunque Grogu se separó de Din al final de la temporada dos, ahora se encuentran juntos de nuevo tras los eventos de El Libro de Boba Fett. Aun así, la posible confusión no tiene tiempo de decantar ante la velocidad del episodio y la sensación de que en realidad no es tan relevante el cómo volvieron a estar juntos. Lo que importa es que están acá y vienen a salvar el día.

A través de los 35 minutos de reintroducción a la serie, sus creadores (Jon Favreau, Dave Filoni y Rick Famuyiwa) construyen todo lo que el espectador necesita saber. Din Djarin fue expulsado de su credo Mandaloriano tras quitarse el casco por voluntad propia. Ahora deberá bañarse en las minas del planeta Mandalore pero los rumores dicen que está envenenado tras ser atacado por el Imperio. Entre amigos, villanos, antagonistas y sorpresas, desde el primer episodio se puede observar que el ex cazador de recompensas va a tener que poner a prueba sus creencias y sus posibilidades de futuro esta temporada.

Pero no hay porque mentirnos, todos vinimos acá para ver a Baby Yoda. Con o sin nombre nuevo, la criaturita favorita del público se robó nuestro corazón hace ya más de tres años e impulsó la serie a ser más que algo nuevo de Star Wars: gracias a Grogu, The Mandalorian es un fenómeno cultural por sí mismo. En ese contexto, el episodio explora con ternura como el pequeño va ganando independencia, como se mueve para conseguir lo que desea y como papá Mando tiene que ponerle los límites.

Tampoco pierde el tiempo en explotar la química increíble que pueden tener un títere y una persona que siempre tiene puesto un casco. La relación entre Mando y Grogu está en su punto más alto. Dave Filoni (productor de la serie y aprendiz de George Lucas, creador de la saga) siempre dijo que Star Wars habla sobre los lazos de familia y The Mandalorian lo demuestra constantemente. Será clave que los episodios restantes profundicen más sobre Grogu el personaje que sobre la herramienta para ganarse al público.

En ese sentido, la apertura de temporada de The Mandalorian no está libre de falencias. No se puede evitar mencionar que, para poner a toda la audiencia al día, algunas secciones del episodio se apoyan en exposiciones de diálogo algo antinaturales que te sacan por esos momentos del universo cuidadosamente construido.

Estos errores, de todos modos, son característicos de un primer episodio de este estilo. Con siete capítulos más por delante, la primera media hora es un abrazo de bienvenida. ¿Te gustan las peleas contra monstruos gigantes? ¿Duelos al estilo Western? ¿Peleas de naves especiales? ¿Aliens con diseños particulares y ejecutados con efectos especiales de la vieja escuela? ¿Humor y ternura? The Mandalorian promete todo eso y hacía el final del episodio abre la puerta a ver que el universo es mucho más grande. Este nuevo capítulo recién empieza.

Tras probar la seriedad y con la oportunidad de expandirse hasta límites que aún no imaginamos, Star Wars se despacha con media hora que nos recuerda el valor de la aventura clásica que inspiró a George Lucas durante los 70. El escapismo y el entretenimiento son la razón por la que existe el medio audiovisual y The Mandalorian es prueba de que esta franquicia siempre marcó el camino.