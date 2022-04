Las Kardashian vuelven con nuevo reality a Star+

El clan “K” regresa para deleitar a la audiencia con nuevos detalles personales de sus vidas, y no es ninguna sorpresa lo mucho que cambiaron las vidas de cada integrante en menos de un año… The Kardashians es un próximo reality que continuará el éxito de Keeping Up With the Kardashians, el icónico programa que estuvo al aire por 20 temporadas durante más de una década y vio su final en junio de 2021.