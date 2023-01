Steven Spielberg se probó en una autobiografía con logros parciales

Esta escena no tiene desperdicio, igual que otros momentos de temprana cinefilia spielberguiana como el rodaje de film bélico “Escape to Nowhere”, sin dudas el precedente de su famoso “Rescatando al soldado Ryan”. Sólo que a lo largo de dos horas y media el director y aquí también co-guionista –tarea que no acometía desde hace dos décadas con “A. I. Inteligencia Artificial”- mezcla recuerdos reales con una ficción sobre una familia judía disfuncional con un secreto de indiscreción materna que el joven cineasta descubre casi al estilo de la foto del film de Antonioni “Blow Up”, y la revelación es tan obvia que no aporta demasiado al argumento, aunque sí resulta en una buena actuación de la madre, una pianista virtuosa que dejó esa carrera para dedicarse a su hogar, encarnada por Michelle Williams. E incluso en medio del contexto intimista Spielberg no puede con su genio y tiene que mezclar los conflictos internos de la protagonista con un huracán que hace volar todo en el vecindario.

El director sí logra algunos de los mejores momentos del film en el segmento donde aparece el curioso tío Boris (Judd Hirsch de “Puente de espías”), especie de excéntrico saltimbanqui que le da un buen par de consejos al futuro cineasta sobre la determinación necesaria para ser artista. Pero la película se vuelve despareja cuando enfoca típicos pasajes de la adolescencia del alter ego del realizador, incluyendo el asedio antisemita entre adolescentes, que queda sin una resolución convincente, igual que otros aspectos de una película que daba para más. Eso sí, la escena en la que David Lynch personifica a John Ford vale por sí misma el precio de la entrada.

D. C.

“Los Fabelman” (“The Fabelmans”, EE.UU., 2022). Dir.: S. Spielberg. Int.: M. Williams, G. LaBelle, J. Hirsch.