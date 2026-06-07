Cris Tapia Marchiori, el director ganador de los Premios Sur: "Le dieron la oportunidad a una película chiquita e independiente"

El pasado martes tuvieron lugar los Premios Sur , otorgados anualmente por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Fue Cris Tapia Marchiori quien se llevó la estatuilla por Mejor Dirección por “Gatillero” , película que además ganó otros cuatro premios. Subió al escenario con una musculosa con la cara de Diego Maradona. Su esencia disruptiva no solo se vio reflejado en su look -algo que repite con regularidad sin importar la temperatura-, sino también en su película ganadora. Un plano secuencia que retrata a un barrio que se enfrenta a la violencia de una banda narco.

“Decidieron darle esos premios a una película chiquita, independiente y de género”, sostuvo Tapia Marchiori en diálogo con Ámbito , quien no desconfiaba del mérito de “Gatillero”, pero reconoció que las otras nominadas tenían su propia fuerza. Incluso se encontraba “Belén” de Dolores Fonzi, misma película que, meses atrás, había sido elegida por la propia Academia para representar al país en los Premios Goya y en los Oscars. Ambas se llevaron la misma cantidad de estatuillas.

“Gatillero” fue catalogada como “revelación”, sin embargo, hace un año fue cuando llegó a los cines nacionales. Su recorrido recién está culminando tras ser seleccionada en el Festival de Rotterdam, en Fantaspoa, en Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente , entre otros, y de ganar en otras citas internacionales que van desde Girona hasta Galicia. Una gira protagonizada por la adrenalina, al igual que su historia. “No le quiero pedir nada más a ‘Gatillero’, ya me dio un montón”, confesó el director.

¿Habrá algo más desafiante que realizar una película de 80 minutos en plano secuencia? Sí, estrenarlo en las salas argentinas. "Gatillero" apenas superó los 10.000 espectadores. El propio director afirma que fue un "fracaso", quizás la autoexigencia no le permite ver la injusticia de reducir una obra cinematográfica en números , especialmente en tiempos donde la asistencia a los cines disminuye mes a mes. Sin embargo, poco tiempo después de su estreno, el plano secuencia de Tapia Marchiori fue adquirido por la plataforma Hbo Max, donde tuvo un renacimiento exitoso. Doce meses después, "Gatillero" sigue haciendo eco. Ahora fue en los Premios Sur y aún tiene 13 nominaciones esperándolos en los Premios Cóndor de Plata.

Periodista: ¿Cómo viviste la ceremonia? ¿Te esperabas los cinco Premios Sur?

Cris Tapia Marchiori: Fue una sorpresa. Realmente no lo esperaba. No esperaba el de Mejor Guion ni el de Dirección. “Gatillero” nos dio un montón de premios y me tocaba recibirlos. Siento que hablé re mal y que no dije cosas que eran pertinentes porque no me lo esperaba. Quitando todo eso a nivel personal, trato de mantener siempre los pies en la tierra. Y decir: "Bueno, estamos contentos". Pero, como dijo Confucio, nos sostenemos en la mitad de los opuestos. Digo, a quitarse, poner los pies en el piso, es un premio hermoso. La película lo merecía, ahora merecer no es suficiente y con merecer no se hace nada, porque todas las otras películas también merecían, todas eran buenas. Lo celebro. Es un sueño. Pero está bueno estar tranquilo. Estar en el medio de los dos opuestos porque entonces no estás eufórico cuando ganás y no estás depresivo cuando perdés.

P.: Fue una sorpresa que “Gatillero” haya sido la gran ganadora de la noche junto a “Belén”, especialmente porque la película de Fonzi había recibido otras oportunidades e impulsos gracias a la misma Academia.

C.T.M.: Esto es lo bonito de los premios, las mismas personas que antes no la votaron, ahora decidieron votarla porque le dieron la oportunidad al género y a una película independiente que les llegó, porque las películas te llegan o no te llegan. Y el mensaje también era que se trataba de una película chica y distinta. Es un bicho raro, porque es una propuesta extraña “Gatillero" por cómo fue concebida y por lo que es en sí misma: un thriller de acción en plano secuencia. Le dieron la oportunidad a lo distinto. Entonces, siento que fueron votos muy valientes.

P.: “Gatillero” llegó para romper los moldes del cine nacional.

C.T.M.: Tengo un espíritu de Ricky Espinosa de “Flema”, bastante punk, y en ese punto siento que en “Gatillero” logramos que confluya la industria con el rock and roll independiente, lo guerrilla y lo punk. Es una película que antes de nacer fue rechazada. Pero después ese espíritu irreverente, pero potente, llevó a que la vengan a buscar. Y algo parecido, en cierto punto, pasó con el Festival Rotterdam: como no la habían visto, no la consideraron; y ahora sí. Por eso querían a la película y que yo vaya a acompañarla.

Gatillero El equipo de "Gatillero" en los Premios Sur.

P.: En la ceremonia de los Premios Sur, Lucrecia Martel fue una de las homenajeadas y en su discurso invitó a pensar en las películas del futuro. ¿Cómo ves tu futuro en la industria?

C.T.M.: Tengo algo que es una situación que me acompaña de siempre y que puede ser pensada como un ancla o como un peso, pero en realidad es un combustible y es que yo no soy una persona que pertenezca a una clase social en la cual me pueda dar el lujo de no trabajar. Entonces, tengo que trabajar para cubrir mis gastos mensuales y para pagar mi alquiler. Quitando todo eso, “Gatillero” ha hecho que muchas personas me hagan ofertas interesantes de trabajo. Estoy muy feliz con eso y agradezco a las personas que confían en mí hoy como las que confiaron ayer y a las que van a confiar. Pero a nivel industria, y te diría a nivel Cultura en el país, creo que en un punto nos tenemos que preparar para revivir de una posguerra, porque creo que se están dando pasos hacia atrás y hacia abajo. Después será muy difícil salir para adelante, volver a recuperarnos. También ojalá aprendamos de nuestras equivocaciones. Me encantó lo que dijo Lucrecia, que después lo trajo Dolores, quien dijo: "Esto va a pasar". Me genera mucho temor y ansiedad entender cómo va a quedar todo cuando esto termine y qué vamos a tener que reconstruir.

P.: Más allá de la posibilidad de concretarlas, ¿es tu idea que las próximas películas tengan la energía de “Gatillero”?

C.T.M.: Me resulta muy importante, a la hora de elegir la historia, que tenga algo mío. A mí me interesa este universo, este género porque es un mundo en el que he caminado mucho y siento que, si tuviera que hacer como mi arco del héroe, yo salí de ese mundo. Con salir me refiero, como dice la canción de Alma Fuerte, no me acuerdo la frase textual, pero dice algo como “mira para el barrio, todos se fueron, vos no te quedes”. Yo lo entiendo y me identifico un montón. Vos mirás para atrás, todos se fueron, vos no te quedes en la malandrada. Creo que hice eso, salí y no me quedé; y de alguna manera hay algo que hace que yo haya entendido tan bien estas dinámicas de violencia que las exploro en el cine y a través del personaje. Un poco ese es mi viaje. Entonces, se puede decir que canalizo ahí, se puede decir que ejecuto violencia ahí para no ejecutar en mi vida. Mi asistente de dirección de “Gatillero” y de otras películas siempre dice que para él soy un asesino serial que no mata. Y que posiblemente no mato porque mato en las películas. Ese es un chiste que hace él, pero lo dice muy fundamentado. O un ladrón que roba en las películas, quizás hay algo de verdad ahí, lo voy descubriendo mientras voy avanzando, pero hoy me interesa este mundo. Después viene el universo de los deseos y las traiciones de cualquier ser humano. Pero sí, me gusta llevarlos a este mundo, que es el mío y espero transitar bastante por aquí.