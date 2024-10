Subastarán grabaciones inéditas de Jimi Hendrix con una particular condición

Las pistas tienen una duración de aproximadamente siete minutos e incluyen temas como "Up From the Skies", "Ain't No Telling", "Little Miss Lover" y "Stone Free".

Según informa The Guardian, los demos inéditos datan de 1968 (dos años antes de la muerte de la leyenda del rock) y se dice que son "muy diferentes en sonido y duración" de sus versiones conocidas. Las pistas tienen una duración de aproximadamente siete minutos e incluyen temas como "Up From the Skies", "Ain't No Telling", "Little Miss Lover" y "Stone Free". Se espera que la cinta maestra por sí sola se venda por aproximadamente en u$s260 mil.