Subastarán en París objetos personales de Brigitte Bardot por más de u$s1 millón

Se trata de pertenencias como sombreros, gafas y camisones, entre otros, guardados en tres inmuebles de la actriz en París y Saint-Tropez. Lo recaudado se destinará a la Fundación Brigitte Bardot y a su único hijo Nicolas-Jacques Charrier.

Los elementos constan de sombreros de paja, gafas y camisones, entre otros, que provenían de tres inmuebles en en Saint-Tropez y París.

Una subasta de 285 objetos personales de la legendaria actriz Brigitte Bardot se llevará a cabo en París , valuada en cerca de 1 millón de euros. El monto representa casi 20 veces más que la estimación inicial, según la casa de remates Millon , encargada del remate.

Los elementos constan de sombreros de paja, gafas y camisones , entre otros, que provenían de las dos casas que la actriz tenía en Saint-Tropez, sureste de Francia, y de su apartamento parisino. El monto total, valuado en 953.531 euros (equivalente a u$s1 millón) se destinarán a la Fundación Brigitte Bardot y el único hijo de la actriz Nicolas-Jacques Charrier .

Unas 3.000 personas, de Francia y otros países, se registraron para participar en el remate y el subastador a cargo de Alexandre Millon expresó: "Brigitte Bardot habrá sido, una vez más, una formidable alquimista. Transformó u$s57.000 de estimaciones en cerca de un millón de euros, gastos incluidos".

De momento, dos collares para perros de la actriz, con una placa de identificación a su nombre y el número de teléfono de la casa de La Madrague , estimados en u$s34 el conjunto fueron adquiridos por un monto equivalente u$s10.800 por una compradora rusa. Por otro lado, un autorretrato alcanzó los casi u$s45.900 y un lote de tres peluches que representaban crías de foca, el animal favorito de Bardot, se vendió por unos u$s2.500.

"Esta venta es la continuación lógica de la que ella misma organizó en 1987 con sus objetos más preciados para crear su fundación. Hoy, su lucha continúa a través de estos remates", expresó a la agencia AFP la directora general de la Fundación Bardot Ghyslaine Calmels .

Dos días antes de esta venta, el último marido de la actriz, Bernard d'Ormale, criticó la subasta al describirla como "escandalosa": "Son objetos íntimos, ¿por qué hacer esta venta? ¿Para los animales? Es una broma [...] Es una falta de respeto a la memoria de Brigitte", aseguró a su vez de agregar que no había sido informado de la operación.

La extrema derecha gana terreno en Francia de cara a las elecciones de 2027 y pone en apuros a Emmanuel Macron

La extrema derecha gana terreno en Francia de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y se mantiene como la principal candidata en las encuestas. La dirigente de Agrupación Nacional reúne entre el 33% y el 36% de intención de voto para la primera vuelta, mientras que Jean-Luc Mélenchon aparece segundo en la mayoría de los escenarios analizados.

Los datos surgen de un sondeo realizado por Toluna Harris Interactive entre el 8 y el 10 de septiembre. La consulta evaluó distintas posibles configuraciones para los comicios y mostró un escenario político cada vez más dividido entre los sectores de derecha e izquierda radical.

Le Pen conserva una amplia ventaja sobre sus principales competidores en las diferentes hipótesis planteadas por la encuesta. La dirigente de Agrupación Nacional busca llegar al Palacio del Elíseo en 2027, después de haber quedado fuera de la segunda vuelta en las elecciones anteriores.