Dolores Fonzi habló sobre la situación cultural del país y apuntó contra la gestión de Milei: "Gente desalmada"

La artista participó de la presentación de Mis muertos tristes, la nueva miniserie de Pablo Larraín inspirada en los cuentos de Mariana Enríquez en el Festival de San Sebastián.

La actriz y directora argentina Dolores Fonzi realizó una dura crítica al gobierno de Javier Milei cuando le consultaron sobre su diagnóstico sobre el financiamiento a la cultura en Argentina, el cual resumió con la palabra "pésimo", en el prestigioso Festival de San Sebastián .

La artista participó de la presentación de Mis muertos tristes , la nueva miniserie de Pablo Larraín inspirada en los cuentos de Mariana Enríquez , y aprovechó el espacio para hablar sobre el desfinanciamiento en la industria del cine.

"La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo" , sentenció Fonzi frente a la prensa española.

Para la actriz, el país está en una situación difícil para producir productos propios: "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente".

"Entonces está muy complicado, dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones. Antes trabajábamos con Francia, Bélgica, Alemania; entraban distintos fondos y sucedía que, gracias al instituto que sostenía la gestión, se lograba filmar películas pequeñas o no con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible", aseguró.

En ese punto, apuntó directamente contra el accionar del gobierno de Milei: "Entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

Además, advirtió que el Gobierno también "intentó quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura". "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda", cerró.

De qué trata Mis Muertos Tristes

La miniserie celebró su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma pasajes, además de la historia que da titulo, historias y personajes de otras obras de Enriquez, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.

"Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas", indica la sinopsis oficial.