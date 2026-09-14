La extrema derecha gana terreno en Francia de cara a las elecciones de 2027 y pone en apuros a Emmanuel Macron + Agregar ámbito en









Marine Le Pen se mantiene al frente de los escenarios analizados, con una intención de voto de entre 33% y 36% para la primera vuelta. Jean-Luc Mélenchon aparece segundo en la mayoría de las proyecciones.

Una encuesta muestra el avance de la extrema derecha en Francia.

La extrema derecha gana terreno en Francia de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y se mantiene como la principal candidata en las encuestas. La dirigente de Agrupación Nacional reúne entre el 33% y el 36% de intención de voto para la primera vuelta, mientras que Jean-Luc Mélenchon aparece segundo en la mayoría de los escenarios analizados.

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Los datos surgen de un sondeo realizado por Toluna Harris Interactive entre el 8 y el 10 de septiembre. La consulta evaluó distintas posibles configuraciones para los comicios y mostró un escenario político cada vez más dividido entre los sectores de derecha e izquierda radical.

Le Pen conserva una amplia ventaja sobre sus principales competidores en las diferentes hipótesis planteadas por la encuesta. La dirigente de Agrupación Nacional busca llegar al Palacio del Elíseo en 2027, después de haber quedado fuera de la segunda vuelta en las elecciones anteriores.

En la mayoría de los escenarios analizados, el segundo lugar queda en manos de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa. El dirigente de izquierda aparece como uno de los principales competidores frente al avance de la derecha radical.

Marine Le Pen lidera las encuestas con entre 33% y 36% de intención de voto, mientras Jean-Luc Mélenchon queda segundo. Foto: Global Happening Francia se prepara para un nuevo escenario electoral El resultado del sondeo se conoce mientras Francia se prepara para el final de la presidencia de Emmanuel Macron. El mandatario no podrá presentarse nuevamente en 2027 porque la Constitución francesa establece un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos.

La encuesta también refleja el crecimiento de las posiciones más alejadas del centro político. Las fuerzas tradicionales enfrentan dificultades para consolidar una alternativa con suficiente respaldo electoral frente a candidatos que concentran el voto de sectores más polarizados. Los resultados representan una fotografía del escenario actual y no anticipan el resultado definitivo de las elecciones. Todavía resta más de un año para los comicios y la intención de voto puede cambiar a medida que avance la campaña y se definan las candidaturas.