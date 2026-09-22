Elina Costantini reveló detalles de su intimidad con Eduardo: "Somos muy intensos"

La empresaria y directora de la Semana de Alta Costura abrió su corazón sobre el día a día con su marido, el fundador del Malba. A su vez, confesó que "siempre tuvo parejas grandes".

La empresaria Elina Costantini reveló detalles de la intimidad con su pareja, el fundador y presidente del Malba Eduardo Costantini , en una charla a corazón abierto sobre su relación. También habló de la diferencia de edad entre ambos y la disputa judicial por el apellido.

“Somos el amor de nuestras vidas”, aseguró la exmodelo y directora general de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) en una entrevista en Infobae. Actualmente, Elina dirige el proyecto Viva Frida, una exposición dedicada a Frida Kahlo que se presenta en Malba desde septiembre de 2026 y reúne más de 300 piezas vinculadas con la artista mexicana.

Al ser consultada por la diferencia de Eduardo, Elina aseguró que sus parejas "siempre han sido grandes" y que solo tuvo dos, debido a su temprano arranque en el mundo de la moda. "Empecé a trabajar a los 12 como niña y a los 13 en la alta costura . Viajé por todo el mundo, estudiando y me recibí en la UBA de Licenciatura en Comunicación, así que soy periodista también. La terminé a la distancia en China", sostuvo.

Al momento de hablar de la disputa por el apellido de Eduardo , el cual lo usa ella y su anterior esposa Teresa, Elina sostuvo que esas preguntas corresponde que las responda su marido.

"Esas son decisiones que a lo mejor él debería contestar (...) Él apenas se divorció, no quería que sus exesposas siguieran usando el apellido. Y ahora está en una situación donde él ya estuvo antes. Si uno tiene una carrera ya construida, no necesita usar apellidos que no son de uno", subrayó.

Por último, en un fragmento donde habló de su intimidad, Elina destacó que con Eduardo "son muy pasionales": "Los dos somos muy intensos. Somos Frida Kahlo al 100%. Por eso amamos tanto a Frida", sintetizó.

ICBC Argentina acompaña la inauguración de "Viva Frida" en el Malba y celebró un nuevo Pre Opening

El banco ICBC Argentina celebra el tercer y último Pre Opening del año en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y acompaña este sábado la inauguración de “Viva Frida”. La exposición dedicada a la vida, la obra y la construcción de identidad de Frida Kahlo. Llega por primera vez a Sudamérica, en el marco de los 25 años del museo. Será a las 19h, con entrada libre y gratuita.

La exposición podrá visitarse desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027. E stá organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini. Reúne una destacada selección de objetos personales de la artista en diálogo con pinturas, fotografías y documentos, proponiendo una mirada íntima y, al mismo tiempo, amplia sobre su universo creativo.

ICBC Argentina destacó esta iniciativa como una reafirmación de su compromiso con el arte y la cultura. Macarena Santos Muñoz, Responsable de Relaciones Institucionales de ICBC Argentina, destacó: “Es un orgullo acompañar a Elina Costantini y al Malba en un momento tan especial como el de su 25° aniversario, con una muestra inédita en la región. Creemos que este tipo de experiencias generan encuentros enriquecedores y memorables para nuestros invitados”.