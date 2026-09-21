Premios Oscar 2027: anunciaron las cuatro películas argentinas que competirán por una nominación + Agregar ámbito en









La Academia de Cine Argentina oficializó las producciones preseleccionadas para representar al país en la próxima gala. La película elegida se conocerá el 28 de septiembre y competirá por un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Premios Oscar 2027: anunciaron las cuatro películas argentinas que competirán por una nominación. Premios Oscar

A más de tres meses del comienzo de la famosa temporada de premios, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció de manera oficial este martes los cuatro filmes preseleccionados para representar al país en la 99ª edición de los Premios Oscar. La votación definirá qué producción nacional iniciará la carrera hacia la codiciada estatuilla dorada de la industria cinematográfica internacional.

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Entre la nómina se encuentran propuestas variadas, entre documentales, adaptaciones literarias y relatos centrados en la memoria colectiva y la identidad histórica. Entre ellas se encuentran El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

La Academia de Cine Argentina oficializó las producciones preseleccionadas para representar al país en la próxima edición de los Premios Oscar. De que tratan las cuatro películas en carrera Entre las cuatro producciones preseleccionadas aparece El Partido, documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 y analiza su impacto sociopolítico, con la Guerra de Malvinas como contexto.

Otra de las películas elegidas es La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, que adapta relatos de la escritora Mariana Enríquez y combina iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural. La película tuvo su paso por el Festival de Sundance y fue seleccionada para representar a la Argentina en los Premios Goya.

La lista también incluye Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel que aborda el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y el posterior juicio, al tiempo que expone el despojo territorial y las tensiones históricas que atraviesan a los pueblos originarios.

Por último, Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, lleva al cine la obra teatral de Herb Gardner y tiene como protagonistas a Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Cuándo se conocerá la película argentina que irá a los Oscar La película que finalmente representará a la Argentina en la categoría de Mejor Película Internacional se conocerá el próximo lunes 28 de septiembre a las 18, según informó la Academia argentina a través de sus canales oficiales. Una vez definida la representante nacional, la producción deberá atravesar el proceso de selección de la Academia de Hollywood. El objetivo será ingresar en la lista de películas que avanzarán hacia la definición de las nominaciones a los Premios Oscar.