Succession temporada 4: el primer capítulo fue el más visto de la serie

La serie ganadora del Emmy también atrajo a una audiencia de primera noche más grande que la de la segunda temporada de The White Lotus (1,5 millones), que pasó a tener un promedio de más de 10 millones de espectadores por episodio. Entre los programas recientes de HBO, solo The Last of Us, House of the Dragon y Euphoria han atraído audiencias más grandes en la noche de estreno.