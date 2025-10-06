Taylor Swift lanzó el domingo el video de su nuevo sencillo “The Fate of Ophelia”. El video musical del sencillo principal de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, se lanzó solo dos días después de su estreno como parte del evento teatral Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.
Taylor Swift lanza el video de "The Fate of Ophelia", el primero de su nuevo disco "The Life of a Showgirl"
Taylor Swift lanzó su nuevo disco "The Life Of A Showgirl"
Taylor Swift y el video que marca el inicio de la cuenta regresiva antes del lanzamiento de su nuevo material
Swift dirigió el video, que fue filmado por el director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto (Barbie, Killers of a Flower Moon, Brokeback Mountain), quien anteriormente trabajó con la cantante en videos de "Fortnight", "Cardigan" y otros.
En "The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de estudio de Swift la cantante se reunió con los productores suecos Max Martin y Shellback. El álbum, lanzado la medianoche del viernes, incluye 12 canciones.
Cómo fue el evento en cines de Taylor Swift que recaudó u$s46 millones a nivel mundial
El evento especial en cines de lanzamiento del álbum "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift superó ampliamente las expectativas con una recaudación global de 46 millones de dólares.
Esa es una cifra récord para lo que se describe como una "experiencia cinematográfica" que se proyectará solo durante tres días en los cines. En otras palabras, no es ni una película de un concierto ni un documental, sino más bien un evento promocional programado para el lanzamiento de su nuevo álbum que se lanzó el viernes y ya está batiendo récords de ventas.
El evento de 89 minutos en la pantalla grande es una mezcla de videos musicales, imágenes detrás de escena y una serie de videos con las letras de las canciones de su nuevo álbum. Y está enmarcado por el estreno mundial de su video musical para el sencillo de Showgirl "The Fate of Ophelia".
