Taylor Swift lanzó su nuevo disco "The Life Of A Showgirl"

El álbum, que está compuesto por 12 temas, inaugura una nueva etapa artística en su carrera donde explora una estética teatral e inspirada en el universo de las mujeres del espectáculo.

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl , durante la medianoche de este viernes. El disco, compuesto por 12 canciones , inaugura una nueva etapa artística en su carrera donde explora una estética teatral e inspirada en el universo de las mujeres del espectáculo.

La artista había señalado anteriormente que el álbum surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, atravesada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour.

El disco, lanzado a la 1 de la mañana en Argentina, incluye 12 temas que abordan el amor, matrimonio, éxito y ajustes de cuentas. El primero, The Fate of Ophelia , superó 1.2 millones de reproducciones en YouTube pocas horas después del estreno. Le sigue T he Life of a Showgirl , la canción que da nombre al disco y que cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter , quien acompañó a Taylor como telonera en su tour.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se pondrán a la venta ediciones físicas especiales.

The Life of a Showgirl en el cine

La artista volverá a los cines con "Taylor Swift: La fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl". El evento, tendrá una duración de 89 minutos y se estrenará este 3 de octubre, coincidiendo con el estreno de su nuevo álbum. El evento estará disponible durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.

“Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo 'The Fate of Ophelia', junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.

La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".

Por qué el álbum se llama The Life of a Showgirl

El pasado 12 de agosto la cantante había anunciado el lanzamiento del álbum durante el programa de streaming presentado por su novio, Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de los Eagles, Jason Kelce.

The Life of a Showgirl es una exploración de la vida detrás de la fama y del espectáculo, lo que suele ser bastante recurrente en la carrera de la cantautora estadounidense. Para Swift, el álbum logra captar la energía y la vibra que pudo experimentar en su gira de Eras Tour, lo que le permite ofrecer una mirada más profunda y personal de su vida en el mundo del espectáculo.

Taylor Swift El álbum cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter.

Además, la estética del álbum está caracterizada por el uso del color naranja y una imagen un tanto sensual y provocativa, lo que refuerza el concepto detrás.

De esta manera, antes de su lanzamiento oficial, “The Life of a Showgirl” ya se había convertido en el álbum más pre guardado de Spotify, superando el récord de su disco previo, “The Tortured Poets Department”.