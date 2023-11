Taylor Swift brilló en su segundo show en River: beso a su novio Travis Kelce y canciones sorpresa

Just Jared

Cabe recordar que ambos oficializaron el romance hace algunas semanas luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead, luego de su ruptura con el actor británico Joe Alwyn.

“Lancé la pelota a su campo. Le dije: ‘Te he visto rockear en Arrowhead, quizá tengas que venir a verme a mí en un partido para ver quién lo agita más’”, reveló Kelce cuando circulaban los rumores. “Veremos qué sucede en un futuro cercano”, agregó.

Más sorpresas en el recital de Taylor Swift

Uno de los momentos de la noche llegaría para el set acústico, en que Taylor presenta dos canciones sorpresa -nunca repite de un show a otro-. Fue ahí cuando la estadounidense enloqueció a todos con un mashup de ‘Is it over’ y ‘Out of the woods’, con ‘End Game’.

El segundo show también sorprendió con el festejo de la artista al haberse conocido que logró su sexta nominación a los Grammy 2024 incluido su álbum "Midnights" junto a la Canción del Año y Grabación del Año, por su sencillo "Anti-Hero".

En un abrazo al público local también dedicó unas palabras emocionada por el cariño: "No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el ‘Olé, Olé, Olé’”.