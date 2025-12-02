Taylor Swift lanzó el tráiler oficial de su película "The Eras Tour: The Final Show": cuándo es el estreno + Seguir en









El último concierto del Eras Tour llegará a las pantallas junto al debut de la docuserie “El Fin de una Era”, que mostrará el detrás de escena de la gira.

Taylor Swift presentó el tráiler de “The Eras Tour: The Final Show”, grabado en Vancouver.

Taylor Swift compartió el tráiler oficial de “The Eras Tour: The Final Show” y confirmó que la película, centrada en el último concierto de su gira mundial, llegará al streaming el 12 de diciembre. El avance revela imágenes del recital filmado en el BC Place de Vancouver e incluye el repertorio completo de Tortured Poets Department.

Dirigida por Glenn Weiss y producida por la propia Swift, la película se estrenará en Disney+ el mismo día en que también verán la luz los primeros dos episodios de “El Fin de una Era”, la docuserie de seis partes que retrata el proceso y el impacto de la gira más importante en la carrera de la artista.

Taylor Swift tráiler La película incluye el repertorio completo de Tortured Poets Department. X: @taylorswift13 En el adelanto, Swift se dirige a los espectadores con emoción palpable. “Tuvimos mucho tiempo para preparar el final de esta gira, y esta noche les ofrecemos un último concierto”, anuncia frente al público. Luego agrega: “Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte del capítulo más emocionante de mi vida hasta la fecha”.

Un fenómeno global que rompió récords El Eras Tour se convirtió en un evento histórico: recaudó u$s2000 millones y acumuló 149 shows en 51 ciudades repartidas en cinco continentes. La magnitud del fenómeno fue tal que impulsó economías locales, sumó invitados especiales y generó titulares por el impacto cultural y económico que dejó a su paso.

taylor swift 1.jpg El Eras Tour se convirtió en la gira más exitosa de la historia con 2000 millones de dólares recaudados. Taylor también recordó lo que significó para ella ese recorrido: “Me divertí muchísimo en esa gira”, expresó. “Obviamente, fue el reto más agotador de mi vida. Pero nunca olvidaré lo que vi: podía ver a todos desde el escenario. No creo que lo sepan. Tengo una vista increíble”.

En paralelo, el concierto final incluirá “todo el repertorio de Tortured Poets Department”, según adelantaron desde la producción. La película llega pocos días después del lanzamiento del nuevo álbum de Swift, The Life of a Showgirl, su duodécimo disco de estudio, creado como un espectáculo cargado de drama, glamour y energía pop. La artista confirmó que “El Fin de una Era” también estará disponible desde el 12 de diciembre con dos episodios por semana. Sobre este proyecto, escribió en sus redes: “Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira”. taylor swiftt El nuevo álbum The Life of a Showgirl rompió el récord semanal de ventas en Estados Unidos. La película "Taylor Swift: Eras Tour" podría ser récord en Estados Unidos Sitios especializados auspician un debut en taquilla de 100 millones de dólares, otros menos optimistas hablan de 75 millones. Aún con un estreno de 75 millones de dólares en Estados Unidos, se puede decir que es un debut récord para una película de conciertos en la pantalla grande, y también supera las tiradas de algunas de las películas de conciertos más taquilleras, es decir, Hannah Montana y Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (u$s65,2 M en 2008), Justin Bieber: Never Say Never (u$s73 millones en 2011) y la película documental del concierto de Michael Jackson This Is It (u$s72 millones en 2009).