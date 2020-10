Teatro: definirán la reapertura en la Ciudad

Rottemberg se refirió además a las declaraciones del Jefe de Gabinete de Ministros de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien sostuvo que “seguramente” no se iban a habilitar actividades masivas en lugares cerrados como boliches y teatros, lo que impacta en Mar del Plata, toda la Costa Atlántica desde San Clemente a Las Grutas, más todas las plazas que tienen salas de verano. Al respecto, el empresario dijo: “Así como la Ciudad me confirmó una reunión para avanzar en los pasos a seguir, se le pide a la provincia una definición porque no hay más tiempo y tenemos que cerrar la semana próxima para qué lado vamos. Se intenta consensuar alguna propuesta ingeniosa que tenga que ver con cómo aplicar el protocolo para no perder el símbolo de la temporada, que es el teatro en Mar del Plata. Lo sostengo desde marzo: primavera define verano, necesitamos abrir en primavera para ir practicando teatro en la temporada de verano”.