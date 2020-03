Diego Ramos: "El tema es la muerte, pero sin golpes bajos"

Diego Ramos: La obra es la historia de tres personas que quieren ver a un medium para hacer contacto con tres muertos, tres personas de su familia, ya sea para despedirse, para cerrar algo o porque no saben cómo está la otra persona en el otro ámbito del plano terrenal. Muestra las dos partes, qué sucede con los vivos en referencia a los muertos y viceversa, todo contado con la emoción que corresponde pero no por eso caer en el golpe bajo que de por sí tiene el tema, así que tiene dinamismo y mucho humor.

P.: ¿Cuál es el tema de la obra? Se había estrenado ya en Buenos Aires..

D.R.: La muerte, pero también me gusta pensar que está muy focalizada en las relaciones, sea de pareja, padres e hijos, familia, y nuevas familias que se van creando. Es un reestreno pero fue otra versión, otro elenco, la visión de otro director, se puede decir que es la segunda vez que se hace en Buenos Aires pero nada tiene que ver con la anterior puesta.

P.: ¿Tomó algo de la versión extranjera?

D.R.: No vi la versión extranjera, en realidad vi un videito de una canción y era más concreta, el sillón era un sillón, muy a rajatabla en cuanto a lo que marca el libreto. Yo intenté correrme y marcar más los dos mundos y escapar de lo estático. Debe haber muchas diferencias porque esta es una puesta original mía con actores nuestros.

P.: ¿Al ser un texto extranjero aparecen modismos locales?

D.R.: La adaptación es de Marcelo Kotliar, quien capta no sólo que está escrito en el libro en otro idioma sino la esencia. En un momento Laura Oliva menciona New Jersey pero no hay modismos locales ni de afuera, es universal y puede transcurrir en cualquier tiempo o lugar. De hecho transcurre en muchas épocas porque los muertos murieron en distintas épocas, pero eso no influye en la historia ni en la puesta.

P.: ¿En dónde pone el énfasis, en lo actoral, lo coreográfico o lo vocal?

D.R.: En lo actoral. Creo mucho en el musical que se canta o baila desde lo interpretativo, así se sea un gran bailarín o cantante, se interpreta, el tronco es lo actoral, aunque claro que las tres áreas se acompañan. Hago foco en qué se dice y cómo se dice, no que sean canciones y pasos porque sí. Me meto mucho en todo.

P.: ¿Cómo fue el trabajo con los actores?

D.R.: La trabajé viendo qué proponían ellos, intentando congeniarlo con mi visión, viendo para qué lado íbamos para contar la historia, que es lo más importante. Desde la verdad, desde no cargar la comedia pero tampoco hacerla un terrible drama. Intento que la emoción no venga sólo de la tristeza sino de situaciones agradables, no sólo ver gente que se murió y gente que lamenta la partida de otra.