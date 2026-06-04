"Siempre confié en la bondad de los desconocidos": el valor de los vinculos en tiempos de individualismo + Agregar ámbito en









La dramaturga Catalina Piotti estrenó su nueva propuesta de teatro en Paraje Artesón. Las funciones son los sábados a las 19:00hs.

La dramaturga Catalina Piotti presentó "Siempre confié en la bondad de los desconocidos", su nueva obra.

"Quienquiera que seas, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos," escribió el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams en su obra “Un tranvía llamado Deseo” (1951). El director español Pedro Almodóvar la inmortalizó en el cine en “Todo Sobre Mi Madre” (1999) y ahora la dramaturga Catalina Piotti bautizó así su nueva obra teatral que coescribió junto a Andrea Isola.

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La historia gira en torno a Celeste (Andrea Isola) y Mercha (Bea Ferreyra), dos mujeres opuestas entre sí, que sobreviven como pueden en una pensión olvidada. Entre recuerdos, confidencias y un unicornio de cristal, construyen una amistad tan impensada como necesaria. ¿Quién dijo que no se puede construir a partir de las diferencias? Como indica su título, estas mujeres dan un salto de fe y se proponen confiar en la bondad de los desconocidos.

“Generalmente, escribo un material y luego busco al elenco. Sin embargo, el desarrollo de esta obra se dio un poco a la inversa. En esta oportunidad, Bea Ferreyra, amiga y actriz con la que he trabajado mucho, me convocó porque estaba iniciando un proceso de indagación sobre el vínculo entre dos amigas con Andrea Isola”, detalló la directora Catalina Piotti en diálogo con Ámbito.

Esta amistad femenina se entrelaza a partir de un unicornio de cristal, un objeto tan místico como frágil. ¿Acaso la confianza no es también eso? “Se podría decir que el unicornio del personaje de Mercha remite a esos mundos sensibles y un poco corridos de la realidad, donde la fantasía y la imaginación funcionan como refugio para quienes sienten que no terminan de encajar", agregó la dramaturga.

Una propuesta teatral independiente protagonizada por la confianza Este homenaje a Tennessee Williams navega con sensibilidad y humor el valor de los vínculos en tiempos de individualismo. El primer paso es confiar. Dar un salto de fe. Es acercarse a pesar de las distancias para así encontrarse, incluso cargando dolores y soledad, algo que les sucede a estas protagonistas.

Carla Piotti (1) La obra está protagonizada por Bea Ferreyra y Andrea Isola. “Para mí hacer teatro independiente es prácticamente una forma de vida, de estar plantado frente al mundo. Por supuesto que no es un camino fácil porque hay que remarla un montón, pero al final del día, sobre todo cuando tenés un mal día o cuando la hostilidad del mundo te juega una mala pasada, le encontrás un sentido a la existencia”, concluyó Piotti. "Siempre confié en la bondad de los desconocidos" se podrá disfrutar en el espacio cultural Paraje Artesón durante junio. Las funciones son los sábados a las 19 y las entradas se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral. Ficha Técnica Dramaturgia: Andrea Isola, Catalina Piotti. Elenco: Bea Ferreyra, Andrea Isola. Asistencia de dirección: Milagros Cianciarulo. Dirección: Catalina Piotti

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