Campo Minado vuelve a la Argentina de la mano del Buenos Aires Herald por sus 150 años + Agregar ámbito en









La aclamada obra de Lola Arias, que reúne a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas sobre un mismo escenario, regresará al país en noviembre como parte de las actividades conmemorativas por el 150° aniversario del Buenos Aires Herald.

La obra de Lola Arias se presentará en noviembre en el teatro Coliseo.

El Buenos Aires Herald celebrará sus 150 años de historia con una agenda especial de actividades culturales, periodísticas e institucionales, entre las que se destaca el regreso a la Argentina de Campo Minado, la reconocida obra de la dramaturga y directora Lola Arias, producida por Daniel Grinbank.

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La pieza, estrenada originalmente en Brighton y presentada durante más de una década en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, reúne a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas para reconstruir sus experiencias a través del teatro, la música y el relato en primera persona.

Su vuelta al país, prevista para noviembre, no es casual. Al igual que el Herald, Campo Minado propone un ejercicio de memoria y reflexión sobre uno de los episodios más significativos de la historia argentina reciente. La obra pone en escena el valor del encuentro, el diálogo y la importancia de preservar los testimonios de quienes vivieron el conflicto.

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La presentación forma parte de un programa más amplio con el que el Buenos Aires Herald conmemorará sus 150 años, aniversario que celebrará oficialmente en septiembre de 2026. El histórico periódico, considerado el primer diario en inglés de América Latina, desarrollará durante el segundo semestre una serie de iniciativas destinadas a destacar su legado periodístico y su vínculo con la vida cultural argentina.

Entre los proyectos previstos también se encuentra el lanzamiento de una revista propia enfocada en contenidos de lifestyle, negocios y turismo. Asimismo, el medio inaugurará oficialmente su espacio cultural, Espacio 1876, ubicado en la redacción del diario, con una primera muestra artística que buscará consolidarlo como un nuevo punto de encuentro para la escena cultural porteña. De esta manera, el Buenos Aires Herald inicia un semestre especialmente significativo, combinando la celebración de su trayectoria con nuevas propuestas orientadas a fortalecer su presencia en el ámbito periodístico y cultural del país.

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