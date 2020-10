El desesperado pedido de los teatros independientes de Mar del Plata

Con el lema "Tenemos derecho a trabajar", los espacios que integran la Red de Salas Teatrales Independientes de la localidad balnearia lanzaron esta acción en los distintos espacios y convocaron a la comunidad a acompañar el pedido del sector con la firma de un documento conjunto.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad en general debido a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, donde determinan que no habrá teatro en temporada", señalaron en comunicado.

Salas Teatrales Independientes MDQ.jpg Gentileza: @ElSeptimoFuego

En ese sentido, manifestaron: "Las salas independientes no son un riesgo comunitario por el volumen de personas que circulan en nuestros espacios y la responsabilidad que nos ataña por nuestro protocolo homologado que aplicamos".

https://twitter.com/ElSeptimoFuego/status/1318525902662270980 Hoy 12:00 hs. Apertura simbólica de salas independientes. Con protocolo y distancia. pic.twitter.com/qeXCcO7qHJ — Viviana Ruiz (@ElSeptimoFuego) October 20, 2020

Viviana Ruiz, referente del teatro Séptimo Fuego, consideró que la decisión anunciada de cara a la temporada "es una arbitrariedad", y aseguró que fue "una sorpresa, después de muchos meses de diálogo y conversaciones para aprobar protocolos y pensar alternativas".

"Desde las salas independientes siempre fuimos muy respetuosos, y estuvimos ocho meses cerrados, y no esperábamos esta respuesta. No entendemos cómo puede haber aforo en shoppings, o permitirse micros de larga distancia con gente metida adentro cinco horas, pero nosotros no podemos abrir las salas con un aforo reducido", señaló a Télam.

La red de salas independientes está integrada por espacios como el Sétimo Fuego, La Maga, El Telón, Centro Cultural Dudú, CCAVE, Teatro- Hostel, La Bancaria, El Vagón de los Títeres, Liberart, Taller Lascano, Soma-Danza, El Club del Teatro, Amart y Camarín.