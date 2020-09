El teatro quiere volver a vivir desde octubre

El Paseo La Plaza espera reabrir sus salas teatrales y sus espacios gastronómicos y de circulación al aire libre. La temporada teatral futura combinará estrenos y reestrenos no sólo para público presencial (inicialmente con aforo limitado) sino también con fechas específicas en que dichas obras se transmitirán en simultáneo vía streaming, alternativa pensada para espectadores de grupos de riesgo, y desde luego aquellos que no quieran meterse en un teatro. También destinado a público del interior. Priorizando el mínimo de actores sobre el escenario (en la mayoría de los espectáculos de La Plaza será uno solo, valiéndose del monólogo o el stand up), lanzarán un nuevo show del standupero Martín Pugliese, y volverán Hernán Casciari con “Quédate conmigo, Lucas” (sus charlas de cuarentena funcionaron bien con entradas vía ticketera); Fabio Posca, y “Soltero” con Juampi González. Repondrán obras del ciclo “Verano off en el Met”, entre las que se cuenta la experiencia al aire libre “Clavemos el visto”, de Ezequiel Hara Duck, teatro de inmersión con un grupo de espectadores que se conecta vía wattsap y camina por la calle Corrientes. Al aire libre habrá que sumar distancia y barbijo.