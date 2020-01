Florencia Peña salió al cruce tras la polémica por el precio de las entradas de "Casados con hijos"

A raíz de la encuesta de un usuario en donde preguntó: “¿Pagarías desde $4000, la entrada más barata, para ver a Florencia Peña en casados con hijos en teatro?”, la actriz citó el tweet y respondió: “Hagan todas las encuestas que quieran, pero ese es precio de reventa. Hay entradas desde 1500. Besos”.

Desde ese momento, tomó varios de los comentarios negativos en desprestigio de la obra y se defendió de las acusaciones. “Las de 1500 no ves nada. Si voy al teatro es para ver”, escribió un usuario, a lo Peña retrucó: “Va haber pantallas. Se va a ver bien de todos lados”. Otro, más enérgico, mencionó: “Perdón, pero no me parece barato $1.500 por menos de 2 horas de teatro. ¿Acaso soy un desquiciado?”, a lo que la actriz explicó: “Es lo que sale una obra de teatro hoy teniendo en cuenta lo que cuesta producir en Argentina... en otras partes del mundo pagas hasta 300 dólares las entradas”.

Las críticas en relación a la alusión al costo en dólares no tardaron en llegar. “En otras partes del mundo el subte vale 3 dólares. ¡Nacional y popular cuando te conviene y no te toca el bolsillo!”, escribió un usuario, a lo que la también jurado del Bailando agregó: “Imagínate si un laburante en Argentina tiene que pagar esa cifra.... acá se gana en pesos, pape”. Luego, el mismo usuario aclaró: “Acá se gana en pesos para pagar el subte y también para pagar el teatro... mame”, a lo que Peña, picante, concluyó: “Sí. Por eso, $1500 es precio ARGENTINA. Afuera pagarías 3 o 4 veces este precio. ¿Se entendió? ¿O te hago un croquis, machu?

A partir de ahí, el tono de los comentarios se tornó violento, pero la intérprete pudo surfear la ola de ataques con el humor que la caracteriza. “Solo Francella vale la pena, pero ojalá les vaya como el orto”, “Los actores ganan cien veces más que cualquier laburante” y “Solo elijo pagar para obras que me movilicen interiormente” fueron tres de las menciones que tendieron a desacreditar el estreno. Peña, valiéndose de su gracia, retrucó: “Depende de qué orto”, “Después te pasamos la facturación así, si reventás, que sea con fundamento” y “Con esta mínimo movilizas esfínteres de lo que te vas a reír... paga tranquila”.