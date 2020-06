Gianni: recuperar el trabajo de Hugo Midón

Carlos Gianni: Fue una excelente versión, con la que creo que le hicimos honor a la memoria de Hugo. El trabajo de los actores y la dirección con su aporte, permitieron una recreación del espectáculo. La respuesta del público fue muy favorable y lo que más nos llamaba la atención era que el personal del teatro: maquinistas, vestidoras, maquilladoras y técnicos, se acercaban al escenario y espiaban entre patas cantando las canciones. Ese fue para nosotros un hecho conmovedor.

P.: ¿Cómo evalúa la calidad del teatro para la familia de los últimos años?

C.G.: Las producciones de teatro para chicos fueron siempre variadas en calidad. No creo que haya diferencias en ese sentido entre el circuito oficial, el off y el comercial. En cada uno de ellos hay maravillosas producciones y también de las otras. Obviamente las posibilidades de un teatro oficial en cuanto a la técnica y la producción, no son similares a las de un teatro off. El teatro comercial está siempre más ligado a las producciones que provienen de la televisión o extranjeras y en general, ofrecen los espectáculos en vacaciones de invierno. Las producciones de Midón rompían con eso porque reunían todo en un espectáculo.

P.: ¿Cómo recibe esta reposición virtual en el Cervantes? ¿El streaming es teatro?

C.G.: Este lanzamiento me llena de alegría y de ansiedad como si fuera un estreno. Y me parece una excelente posibilidad en estas circunstancias. Si bien el streaming me parece muy adecuado para reponer las producciones anteriores, no creo que sea teatro, sino un buen paliativo hasta que lo recuperemos. El teatro tiene el público y las vivencias entre los actores, que son infaltables para construir un hecho teatral.

P.: ¿En qué estaba antes de la cuarentena? ¿Está gestando algo nuevo a nivel artístico?

C.G.: Estábamos creando un nuevo producto de teatro para chicos, otro para adultos y la reposición de varios, entre ellos “Huesito Caracú”, “Hotel Oasis” y “La que tiene coronita”, que en este momento no es un título muy adecuado.

P.: ¿Cómo vive la cuarentena?

C.G.: Me permite tener el tiempo necesario para algunas cosas que estaban dejadas un poco de lado, entre ellas, leer mucho más, estudiar un poquito y sobre todo pensar en nosotros, en los demás y nuestro futuro. La posibilidad de creación está siempre presente y además busco aprender, sobre todo de los chicos, que nos enseñan a utilizar las nuevas plataformas de comunicación como el Zoom y otras, que ellos manejan a la perfección.