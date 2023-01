Llega "FACA" a la calle Corrientes, la exitosa obra peruana sobre la violencia en el fútbol

Traída al país por "El Arrope Producciones” –de la mano de Santiago Fernández Arból y Daniel Franza- y con coproducción de “Hijo Nuestro”, la obra se estrenará el jueves 12 de enero en el Teatro Astros. En vísperas de su debut, Ámbito dialogó con Miyashiro y Pacheco sobre esta flamante aventura.

Aldo Miyashiro, el padre de la criatura

Periodista: ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer FACA en la Argentina?

Aldo Miyashiro: Conocí en Lima a Daniela Franza, ella era gerente de una multinacional, una líder natural con mucho carisma. Teníamos relación constante por el programa de televisión que conduzco y un equipo de fútbol de artistas. Luego, nos acompañó con la marca en los dos montajes de teatro que hicimos en el año: la comedia comercial "Los vecinos de arriba" y un estreno muy personal "Un maldito secreto". Nos fue muy bien con las dos, los teatros reventaron y nos fuimos de gira. Me comentó que quería hacer nuevas cosas, que quería producir en Buenos Aires, le mandé el texto de Un misterio, una pasión y aquí estamos, a punto de estrenar en el Astros.

P.: ¿Qué aristas decidió modificar para adaptar la obra a su versión argentina?

A.M.: Ninguna de fondo. Hemos adaptado evidentemente al decir argentino, hemos trabajado en algunos textos que hablaban directamente sobre mi país, con nuestras diferencias los sudamericanos compartimos virtudes y defectos, nuestra humanidad es muy similar. He retirado escenas y he sumado nuevas. Nuestras risas vienen del mismo lugar, nuestra tragedia también.

P.: La pasión por el fútbol y el consecuente problema de las barras atraviesa de forma transversal a Sudamérica. ¿Cree que eso fue una facilidad para exportar la obra?

A.M.: Sin duda, el fútbol nos define. Sin embargo, es un pretexto para hablar sobre todo lo que somos en Latinoamérica. En nuestros países desiguales, juzgadores, discriminatorios, agresivos, polarizados. En los que muchos jóvenes encuentran una plataforma de realización en la violencia o el padre que nunca tuvieron en un abrazo de gol. La gente que vaya al teatro no se va a ir indiferente, van a ver a seres que quizás jamás se han atrevido a mirar, los van a reconocer como semejantes, los van a detestar, van a sufrir con la toma de sus decisiones, lo van a ver en su más pura humanidad.

P.: ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra entre la afición futbolera en Perú y en la Argentina?

A.M.: Lo de aquí es una locura, el fútbol en Argentina es política, es cultura, es religión. Hice una entrevista para radio en octubre y dije que quería estrenar después que Messi levantara la copa en diciembre, la cabina saltó de emoción, algunos me dijeron que había cometido un error, otros me agradecían por algo que me salió del corazón, desde el 86 siempre hinché por Argentina en los mundiales, los que me conocen saben todo lo que me pasa cuando hablan de Diego Armando Maradona. Vi casi todos los partidos de vuestra selección en Buenos Aires, los sufrí, era imposible no contagiarse de la pasión, no sentirse por unos minutos como uno más de ustedes, no agradecer en nombre de Sudamérica. Fui al Obelisco después de ver la final-lo dije al aire en Lima- nunca había visto una manifestación colectiva de felicidad tan desgarradoramente emocionante y creo que nunca podré ver algo que lo supere.

FACA TEatro.jpg

P.: ¿Qué lo llevó a elegir a Daniel Pacheco para el papel?

A.M.: Catalina Piotti, asistente de dirección y casting, nos lo presentó como posibilidad. Yo había devorado las temporadas de El Marginal y sabía quién era. Fuimos a buscarlo a Microteatro y a plantearle directamente la posibilidad de estar. Cuando ya estaba en el elenco con otro personaje hicimos un zoom e instintivamente decidí que él debía ser Facundo, él aceptó y me puse a trabajar en su monólogo, tenía que escribir sobre su origen colombiano. Daniel es un actor apasionado, siempre está buscando significados nuevos, siempre cuestiona, siempre tiene preguntas y hay que tener respuestas para seguir construyendo, es un desafío dirigirlo. Van a ver un buen trabajo, lo van a seguir en su viaje. Dani tiene mucha fuerza y un valor que se respira desde lejos: ama lo que hace.

P.: ¿Cómo es sumergirse en la mente de una persona que hace de la violencia el motor de su vida? ¿Qué costados románticos o rescatables es posible encontrar en una persona así?

A.M.: Es difícil. No busco un lugar romántico para ninguno de ellos, escribo y trato que los personajes se defiendan. Los expongo, los dejo solos, los dejo vivir, los dejo morir. Que el público los vea en su laberinto, que vean cómo lloran, cómo matan, cómo quieren salvarse, cómo pelean por ser felices. Así como cualquiera de nosotros, cada uno de hace cargo de su tragedia.

P.: ¿Qué expectativas tiene respecto a este desembarco en Buenos Aires?

A.M.: Es un sueño estar a punto de estrenar en Corrientes, en un teatro como el Astros. Quiero ahora que el público explote en una carcajada, que cante con ellos, que se quede en silencio, que se quiebre, que griten, que lloren, que la obra se quede en sus cabezas, que quieran sentarse a hablar de ella apenas salgan de la sala. Quiero que vean a este magnífico elenco que tenemos, doce actrices y actores que van a perder un kilo por función porque la obra no les va a dar tregua. Quiero que la comunidad peruana venga al teatro a celebrar con nosotros que esa obra que se estrenó por el 2004 ahora se estrena en Buenos Aires, en la ciudad que los acogió,con dos actores peruanos en escena. Y finalmente, quiero que alguien que no le gusta el teatro, que nunca fue o tuvo una mala experiencia, venga a ver Faca y encuentre en la obra un espacio de felicidad. Sí, todo eso quiero.

Daniel Pacheco: en la piel de Facundo

P.: ¿Qué te atrajo de la propuesta para protagonizar FACA?

Daniel Pacheco: Que es una propuesta teatral innovadora, un personaje con unos matices bastante complejos pero muy interesantes. Es un desafío que hace mucho buscaba en cuanto al personaje y la obra como tal. Me interesó la trama, el contexto y en cómo se desarrolla , además de que ya ha sido un éxito en Peru.

P.: ¿Cuál fue tu primera impresión al leer el guion?

D.P.: Un material interesante y a la vez complejo de abordar pero con una contundencia extraordinaria. Me encanto el universo de cada uno de los personajes y lo funcionales que resultan a la narrativa y dramaturgia .

P.: ¿Cómo es interpretar a este personaje tan complejo, donde la violencia y la intensidad son las protagonistas?

D.P.: Es un desafío súper interesante, y con una responsabilidad especial al interpretarlo y me gusta que me genere eso. Es un personaje apasionado y motivado por el fútbol en un contexto que lo va transformando, un personaje que me invita a indagar comportamientos y patologías que antes no investigue.

Daniel Pacheco FACA.jpg Daniel Pacheco protagoniza "FACA".

P.: En Argentina alcanzaste notoriedad por tu personaje en El Marginal, una historia sórdida y violenta. ¿Encontrás paralelismos con esta obra?

D.P.: Si bien son atmósferas densas y que podrían resultar precisas al abordar cada personaje busco aristas que diferencien cada uno de los personajes que ya interprete. Siento que parte de ahí mi desafío, encontrar comportamientos y motivaciones diferentes para que la composición me resulte más interesante . A cada personaje lo motiva algo diferente más allá de que su contexto sea similar y esa es mi búsqueda constante en el armado de los personajes.

P.: ¿Creés que esa experiencia te sirvió para encarnar a Facundo?

D.P.: Todas las experiencias son millas y contribuyen para que cada proyecto tenga más herramientas para abordar el siguiente . Así que siento que todos los personajes que interpreto ayudan y generan nuevos interrogantes para el próximo

P.: ¿Cómo es tu vínculo personal con el fútbol?

D.P.: Me encanta el fútbol, soy apasionado. Una de las cosas que más disfruto al vivir acá es como se vive el fútbol. Ahora con lo del mundial siento que fui un testigo privilegiado de vivenciar personalmente la nueva Estrella. Muy contento por mis amigos y la gente que quiero, en lo cotidiano también disfruto Los torneos locales, me entretienen mucho y cada que puedo voy a la cancha .

P.: ¿Qué elementos de tu cotidianidad usás para componer el personaje?

D.P.: Soy muy observador y analizó mucho los comportamientos de la gente en lo cotidiano, eso me nutre y me ayuda para generar herramientas al momento de componer, leo sobre patologías y trato de indagar más allá del estereotipo de los personajes . Busco mediante la lectura diferentes perspectivas del personaje desde afuera para no quedarme solo con una primera impresión .

P.: ¿Qué representa este protagónico en tu carrera profesional teniendo en cuenta la relevancia de Buenos Aires como plaza teatral?

D.P.: Representa algo muy importante, hace mucho vengo trabajando y he querido hacer teatro desde hace años y no se había dado, la mayoría de proyectos que he hecho son en lo audiovisual que me apasiona mucho pero el teatro siento que nutre mucho al actor, desde que llegue a Buenos Aires siempre me he capacitado y mi mayor escuela es la teatral, así que muy contento y ansioso y se que esto es un antes y un después en mi carrera.

P.: ¿Qué expectativas te genera el estreno de la obra? ¿Qué te gustaría que pase con ella?

D.P.: Es inevitable tener unas expectativas muy altas ya que el equipo que se formó esta lleno de talento y de ganas, venimos trabajando fuerte y muy motivados desde hace unos meses, así que tenemos muchas ganas de salir ya y darlo todo.

Ficha técnica

Obra: FACA

Director: Aldo Mishayiro

Teatro: Astros (Corrientes 746)

Estreno: Jueves 12 de enero.

Funciones: Jueves y viernes, 21 hrs; sábados 22:45 hrs.

Elenco: Daniel Pacheco, Matías Desiderio, Julieta Bartolomé, Malena Ratner, Nacho Pelaez, Paul Cruzatt, Sebastián Monteghirfo, Stephanie Troiano, Joaquín Ochoa, Fernando Niño, Diego Sánchez, Nacho Linares, Oliver Carl, Lujan Blaskley, David Brakin.

Entradas: click aquí.