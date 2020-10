Milán: crisis sanitaria en el Teatro Alla Scala

En su carta abierta al ministro Conte, Muti le pedía la reconsideración del cierre de teatros y escenarios culturales: “Cerrar salas de conciertos y teatros es una decisión seria. El empobrecimiento de la mente y el espíritu es peligroso y también perjudica la salud del cuerpo. Definir, como he escuchado de algunos representantes gubernamentales, la actividad teatral y musical como “superflua” es una expresión de ignorancia, falta de cultura y falta de sensibilidad. Esta decisión no toma en consideración los sacrificios, sufrimientos y responsabilidades frente a la sociedad civil de miles de artistas y trabajadores de todos los diversos sectores, quienes ciertamente hoy se sienten ofendidos en su dignidad profesional y llenos de aprensión por el futuro de su vida”.

Conte no se quedó atrás en la respuesta: “Tiene razón, maestro: la decisión de cerrar salas de conciertos y teatros es seria. Precisamente por su gravedad, ha sido una decisión dolorosa. Nos vimos obligados a hacerlo porque el objetivo primordial debe ser ahora recuperar el control de la curva epidemiológica y evitar que su continuo aumento comprometa la eficacia de nuestro sistema de salud y, con ello, la estabilidad de todo el sistema social y económico. Es una decisión que no tomamos a la ligera porque somos conscientes de que todos los protagonistas del mundo del espectáculo llevan muchos meses sufriendo enormes dificultades. Pretendemos volver lo antes posible a disfrutar del arte en compañía, compartiendo la armonía silenciosa que se establece en presencia de un vecino, aunque sea un desconocido. Nuestra dimensión espiritual no podría sobrevivir sin esta experiencia.”