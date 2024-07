Final de Gran Hermano: qué pasó mientras los finalistas estaban en la casa

La f inal de Gran Hermano volverá a marcar un hito , ya no en la audiencia nacional sino en la vida de las tres personas que permanecieron hasta la última noche: Nicolás Grosman, Emmanuel Vich y Bautista Mascia están desde el 11 de diciembre en la casa más famosa de la televisión. Fueron exactamente 30 semanas o 210 días en la incomunicación, ¿qué noticias se perdieron los participantes?

Considerando que todos los concursantes tienen un breve período previo de aislamiento antes de ingresar a la casa , los tres finalistas -que tienen entre 21 y 31 años- no pudieron ver la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei. Tampoco están familiarizados con los nombres de la ministra Sandra Pettovello o el del portavoz Manuel Adorni , ni tendrán noción de lo que es la ley Ómnibus ni sus diferencias con la ley Bases .

Con seguridad, el hecho social que más les impactará será la existencia del nuevo billete de $10.000 , justificado por el 71,9% de inflación que hubo hasta lo que va de 2024. Si viajan a La Rioja se encontrarán también con los bonos “Chachos”: de ellos, sólo Emmanuel puede recordar el 2001. No estarán tan preocupados por el dengue, aunque la invasión de mosquitos llegó también a la casa, pero quizás se entristezcan con la muerte de Nora Cortiñas y opinen sobre la condena a Juan Darthés . Lo que sí: saldrán de la casa con la inminente definición de la Copa América.

Nicolás, el más apasionado por el fútbol, sabrá que falleció Luis Menotti y que Estudiantes de La Plata salió campeón de la liga local. Todos se enterarán que el Real Madrid continúa con la tradición de ser campeón de la Champions League y que encima incorporó a Kylian Mbappé, que terminó su vínculo con el PSG francés. Otras relaciones que se rompieron fueron la de Nicki Nicole con Peso Pluma o la de Javier Milei con Fátima Flórez. No todo fue desamor: la cantante Lali Espósito hizo público su noviazgo con el conductor Pedro Rosemblat.

Es posible que Emmanuel enloquezca cuando vea el recital de dos millones de personas que hizo Madonna en Río de Janeiro y que escuche en loop el álbum sorpresa que lanzó Taylor Swift. Podrá ver cómo jóvenes estrellas conquistaron la escena internacional: María Becerra tocó en el Times Square por año nuevo y el Duki llenó un Santiago Bernabeú. Si alguno disfruta de la lectura, se lamentará por el fallecimiento del estadounidense Paul Auster.

Bautista no pudo votar en las elecciones internas de Uruguay pero podrá decir que la famosa historia de los rugbiers compitió en los Oscars por La sociedad de la nieve, aunque en la ceremonia Oppenheimer se llevó todos los premios. Muchas películas no se perdieron: lo más taquillero del año fueron secuelas, como Intensamente 2, Furiosa, El Planeta de los Simios o Godzilla vs King Kong. Aunque, quizás, puedan lamentarse por algún spoiler de Dune 2.

Si les interesan las noticias internacionales, podrán celebrar la liberación de Julián Assange y lamentarse porque Argentina se autoexcluyó de los BRICS después de una década de intentar ingresar. También se perdieron la elección de la primera presidenta mujer en México -Claudia Sheinbaum- y la muerte de un exmandatario chileno -Sebastián Piñera-. Pero lo más trascendente estuvo en la corona británica: la enfermedad del Rey Carlos III al apenas asumir y la misteriosa desaparición de Kate Middleton.

A qué hora comenzará la final de Gran Hermano

La gala que conduce Santiago del Moro comenzará a partir de las 22:15 horas, como es costumbre en las noches de eliminación, aunque esta emisión será especial. Durante la transmisión, los espectadores y los tres finalistas revivirán los mejores momentos de su participación en la casa hasta que uno de ellos sea el que apague las luces y de por terminado el reality

Los tres finalistas de esta edición han llegado a esta instancia luego de superar numerosas pruebas y votaciones del público, y ahora dependen del voto positivo de la audiencia para coronarse como el ganador de Gran Hermano 2023.

La votación del público será crucial para determinar quién se llevará el título de ganador de Gran Hermano Argentina 2023. Según los más de 70 mil votos de la encuesta realizada por @fedeebongiorno, un especialista en Gran Hermano, Emmanuel Vich se perfila como el principal candidato par coronarse campeón con el 44,2% de los votos.

