Bebe Contepomi confirmó su salida de TN y El Trece tras 30 años al aire

"Ciclo cumplido, una vida entera cumplida. Después de 30 años termino mi ciclo en TN y Canal 13. Fueron 25 años haciendo La Viola. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral. Mil gracias los músicos del mundo, especialmente a los músicos y las músicas de argentinas. Siempre intenté que muestren su música sin juzgar. Me hice amigo de muchos de ellos. Viví cosas increíbles y únicas. Trate de darle espacio a todos y todas. Aguante la música argentina y La Viola en TN que tanto la difundió. Son muchos nombres para nombrar, pero todos saben quienes fueron mis aliados, mis mentores, mis compañeros del canal, a los músicos y a ustedes, que me veían en las pantallas... y principalmente a mi familia."