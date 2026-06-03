Gran Hermano Generación Dorada: otra reconocida actriz se suma al reality

Alejandra Majluf ingresó a la casa.

Tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba tucumana", la reconocida actriz argentina Alejandra Majluf ingresó este martes a Gran Hermano Generación Dorada para ocupar la vacante que la cantante dejó en el reality.

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Su entrada no es casualidad, ya que su nombre fue de los primeros que se barajaron antes del inicio del ciclo. Finalmente, la actriz se sumó al resto de los jugadores de la casa.

Al principio de la gala de este martes, Alejandra irrumpió en el reality para revolucionar a los participantes, quienes la recibieron con emoción y expectativa. Una vez adentro, protagonizó un emotivo reencuentro con la actriz Andrea del Boca, lo que reveló su buena relación en el afuera.

Quién es Alejandra Majluf Actriz, docente de teatro y conductora de televisión que tuvo su pico de popularidad en los años 90'. Su rol más recordado fue como "La Colada", un ciclo de coberturas que formaba parte del programa Fax, conducido en aquel entonces por Nicolás Repetto y María Laura Santillán.

Con los años, Majluf consolidó su estatus de cara familiar en la pantalla chica participando en ficciones de enorme éxito masivo como Verano del 98, Rebelde Way, Casi ángeles y Esperanza mía, alternando su carrera actoral con el cine, el teatro y la docencia.

En el año 2001, la actriz fue una de las grandes protagonistas de Reality Reality, aquel histórico y pionero programa que encerró a un selecto grupo de actores en una mansión, un antecedente que le dio un fuerte fogueo mediático y del cual terminó saliendo por motivos personales. “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, expresó en su video presentación para ingresar a la casa.