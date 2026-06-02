¿Hubo reencuentro? El apasionado beso de Wanda Nara y Maxi López y el truco que usaron para no hacer explotar a Daniela Christiansson

Una producción para celulares volvió a poner bajo la lupa a las dos figuras, que parecían haber cerrado para siempre un capítulo mediático.

La serie de Maxi y Wanda generó revuelo por una escena de besos.

Cuando parecía que la historia entre Wanda Nara y Maxi López ya había quedado archivada en el pasado, una escena de su nueva serie volvió a ubicarlos en el centro de la conversación. Un video difundido en redes sociales mostró a la expareja protagonizando un intenso momento romántico, que rápidamente se volvió tendencia.

Las imágenes despertaron miles de comentarios y reacciones. Algunos usuarios se sorprendieron por la química entre ambos, mientras que otros recordaron los años de conflictos, declaraciones cruzadas y disputas judiciales que marcaron la relación tras su separación.

Aunque el episodio forma parte de una ficción, el impacto fue inmediato. La escena no solo generó especulaciones sobre el vínculo actual entre ellos, sino que también puso el foco en Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López y madre de sus hijos menores, quien inevitablemente quedó involucrada en la conversación digital.

El beso que revolucionó las redes pertenece a "Triángulo Amoroso", la producción de Telefe y la plataforma SHORTA que reúne nuevamente a Wanda y Maxi como protagonistas . La propuesta apuesta por el formato vertical, pensado para ser consumido desde teléfonos celulares mediante episodios breves.

La ficción juega constantemente con la delgada línea entre realidad y actuación. Ambos se interpretan a sí mismos y recrean situaciones inspiradas en algunos de los momentos más conocidos de su historia personal, incorporando humor, guiños mediáticos y referencias que el público reconoce de inmediato.

El proyecto tuvo una fuerte repercusión desde su lanzamiento. La curiosidad por ver juntos nuevamente a quienes protagonizaron uno de los romances más comentados del espectáculo argentino se transformó en uno de los principales motores de la serie.

el beso entre Wanda y Maxi Captura Telefe

El video del beso entre Wanda Nara y Maxi López que encendió las redes

La secuencia más comentada llegó finalmente en los últimos capítulos. Allí se observa a Wanda y Maxi compartiendo un beso apasionado que, según remarcaron numerosos usuarios, resultó mucho más convincente de lo que muchos esperaban.

Las imágenes que se viralizaron en cuestión de horas fueron una producción de la inteligencia artificial. En X, Instagram y TikTok aparecieron comentarios de todo tipo: desde quienes bromearon con una posible reconciliación hasta quienes destacaron la naturalidad con la que ambos afrontaron una escena que años atrás habría parecido imposible.

La expectativa por ese momento venía creciendo desde abril, cuando ya se había anticipado que la ficción incluiría un beso entre los protagonistas. Desde entonces, los avances promocionales alimentaron la intriga de los seguidores.

Maxi, Daniela y su familia Maxi López en Instagram

La ingeniosa maniobra de la expareja para evitar los celos de Daniela Christiansson

Más allá de la repercusión pública, uno de los detalles que más llamó la atención fue la forma en que la producción abordó la situación respecto de Daniela Christiansson.

Según trascendió en programas de espectáculos y medios especializados, Wanda y Maxi habrían optado por compartir previamente detalles de la escena y del contexto de grabación para dejar en claro que se trataba exclusivamente de una actuación dentro de la trama. El objetivo era evitar malos entendidos y desactivar cualquier especulación innecesaria.

La estrategia tuvo lógica. Desde que comenzaron a circular las primeras imágenes promocionales, muchos usuarios habían mencionado a Christiansson en redes sociales e incluso algunos comentarios apuntaban a cómo podría reaccionar al ver semejante escena entre su pareja y su exesposa.

Por el momento, la modelo sueca no realizó declaraciones públicas sobre el episodio, algo que también contribuyó a bajar la temperatura de una polémica que parecía destinada a crecer.

Maxi López y Daniela Christiansson

De la guerra judicial a la complicidad: el cambiante vínculo de Wanda y Maxi

Quizás el aspecto más llamativo de toda esta historia sea la transformación que experimentó la relación entre Wanda Nara y Maxi López durante los últimos años.

Tras una separación marcada por conflictos públicos, disputas legales y fuertes declaraciones mediáticas, ambos lograron reconstruir un vínculo más cordial centrado principalmente en la crianza de sus hijos. Esa nueva etapa fue quedando expuesta poco a poco mediante encuentros familiares, publicaciones en redes y apariciones conjuntas.

La serie terminó funcionando como una demostración pública de ese cambio. Lejos de la tensión que caracterizó buena parte de la década pasada, hoy muestran una relación atravesada por la confianza profesional y cierta complicidad que sorprendió incluso a quienes siguieron cada capítulo de sus enfrentamientos mediáticos.