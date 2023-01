Con inteligencia artificial, Jimmy Kimmel entrevistó a una versión joven de sí mismo

Kimmel, de 55 años, presentó a la medianoche la entrevista a sí mismo con una pantalla dividida, donde se lo veía en la actualidad y hace 20 años. La tecnología le permitió al Kimmel joven responder y preguntar al actual, manteniendo una conversación divertida.

https://twitter.com/jimmykimmel/status/1618810929612836864 A chat with me from the year 2003… #KIMMELx20 pic.twitter.com/p5iyZiK6iN — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 27, 2023

"Buena barba, abuelo", comenzó el anfitrión, bien afeitado y notablemente más joven. "Por qué estás tan flaco? Oh, no, me estoy muriendo?", añadió. "No, no te estás muriendo, así es como te ves en 20 años", respondió el presente Kimmel, quien esta semana fue confirmado para presentar, por tercera vez, la gala de los Premios Oscar 2023, el domingo 12 de marzo.

El dúo discutió además sobre lo "ridículo" y "asombroso" que era que el programa permaneciera en el aire desde su estreno el 26 de enero de 2003.

"Hablando de ridículo", dijo el Kimmel mayor, "adivina quién era presidente hasta hace un par de años". "Uhh, Flavor Flav", respondió el joven Kimmel al referirse al rapero William Jonathan Drayton, Jr., más conocido como Flavor Flav, componente del grupo estadounidense de hip hop Public Enemy.

Luego sumó un par de opciones: Michael Jackson y Matt Damon. El joven Jimmy preguntó cómo era posible que los dos estuvieran hablando entre ellos. "Ahora tenemos una tecnología increíble", respondió el actual de 55 años.

"Tenemos impresoras 3D, tenemos automóviles eléctricos, ahora tenemos cigarrillos eléctricos. La marihuana es legal", agregó ante la cara de sorpresa del invitado.

"Estás drogado ahora mismo?", preguntó el joven Kimmel con incredulidad. "Estoy fuera de mi mente ahora mismo". "Estoy tan drogado ahora mismo que me siento como si estuviera hablando conmigo mismo", respondió.

El resto del espectáculo del jueves por la noche contó con la misma alineación de invitados que honraron el escenario de Kimmel en su primer programa: George Clooney, Snoop Dogg y una actuación en vivo de Coldplay.