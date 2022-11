Premios Oscar 2023: Jimmy Kimmel será nuevamente el presentador de la ceremonia

En septiembre, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, también se burló de que su equipo estaba "trabajando duro" en el programa para los próximos Premios de la Academia 2023.

"Todo lo que diré es que estamos avanzando. Será un regreso a un espectáculo que trata sobre el amor por el cine, el cine internacional, diversos artistas. Y es nuestro 95.º Oscar, por lo que habrá un gran legado". sorpresas".

Aunque las nominaciones no se anuncian hasta el 24 de enero, películas como The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Women Talking, Tár y The Banshees of Inisherin ya han surgido como posibles contendientes en la carrera de este año.

La 95.ª edición de los Oscar se transmite el domingo 12 de marzo por TNT para Latinoamérica.