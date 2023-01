The Last of Us estableció un nuevo récord en HBO con su segundo capítulo

Según HBO, el salto de la audiencia de estreno inicial a la audiencia de debut del Episodio 2 es el "mayor crecimiento de audiencia de la semana 2 para una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena".

La red también ofreció otra actualización con respecto a la audiencia del estreno de la serie, afirmando que "después de una semana completa de disponibilidad, el Episodio 1 ahora registra 18 millones de espectadores, casi 4 veces más que su audiencia de la noche de estreno".

HBO señaló la semana pasada que "la audiencia de los domingos por la noche para una serie de HBO generalmente representa entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta total del programa por episodio". Por lo tanto, se puede esperar que el episodio 2 de The Last of Us, titulado “Infected”, alcance otro hito pronto.

Ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, The Last of Us está protagonizada por Pedro Pascal como Joel, un sobreviviente empedernido que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us _ Tráiler oficial _ Español subtitulado _ HBO Max.mp4 HBO Max

The Last of Us es una coproducción con Sony Pictures Television. Craig Mazin y Neil Druckmann escriben la serie y actúan como productores ejecutivos junto con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam.