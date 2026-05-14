El increíble look retro de Natalia Oreiro en la premier de Nada entre los dos: cuándo estrena su película

La actriz uruguaya impactó con un outfit invernal inspirado en otra época y volvió a captar todas las miradas en una noche de cine.

El llamativo look de Natalia Oreiro para la presentación de su nueva película.

La alfombra roja volvió a convertirse en una pasarela y Natalia Oreiro fue una de las grandes protagonistas. La artista asistió a la presentación de Nada entre los dos , la nueva película que encabeza, y eligió un estilismo con guiños retro que rápidamente empezó a circular en redes sociales y medios especializados.

Con temperaturas bajas y una temporada marcada por el regreso de prendas clásicas, la actriz apostó por una combinación elegante, sobria y con detalles bien marcados de inspiración vintage .

Mientras tanto, la expectativa por el estreno del film también crece. La producción mezcla drama y romance, y llega en un momento de intensa actividad profesional para Oreiro, que en los últimos años alternó cine, series y proyectos musicales sin perder presencia mediática.

El look de Natalia Oreiro

Para la presentación oficial de Nada entre los dos, Natalia Oreiro eligió una estética que remitió a las décadas del 60 y 70, con un outfit dominado por tonos oscuros y cortes clásicos. La actriz apareció con un abrigo largo de textura suave, botas altas y un peinado con ondas marcadas que completó la impronta retro.

Uno de los detalles que más comentarios generó fue el maquillaje: labios intensos y delineado bien definido, una fórmula que acompañó el espíritu vintage sin caer en excesos. La elección de accesorios también mantuvo esa línea. Nada demasiado estridente, pero sí piezas puntuales que reforzaron la identidad del conjunto.

Natalia Oreiro Instagram Natalia Oreiro

En las imágenes compartidas en redes sociales y en la cobertura del evento, se vio a Oreiro posando relajada, sonriente y muy cómoda con el estilismo. Ese mix entre glamour clásico y naturalidad suele ser una de las marcas personales de la actriz, que desde hace años mantiene un perfil ligado a la moda y al diseño.

Además, hubo un detalle que llamó la atención entre quienes siguen su carrera y es que el outfit pareció dialogar con el tono emocional de la película. Aunque no fue explicitado oficialmente, varios usuarios en Instagram comentaron que el vestuario transmitía cierta melancolía y sofisticación, algo muy asociado al universo narrativo del film.

De qué se trata Nada entre los dos

Nada entre los dos está dirigida por el cineasta argentino Juan Taratuto. Protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, esta comedia romántica muestra cómo el deseo surge en el lugar menos indicado.

Guillermo y Mechi trabajaban para la misma compañía, pero viven a 6.400 kilómetros de distancia. Una reunión de trabajo los conecta y pronto comienza una aventura que los hará cuestionar sus decisiones. Ambos tienen familias ya formadas y deberán decidir si dejan todo atrás por su amor.

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Cuándo estrena Nada entre los dos y dónde verla

Nada entre los dos tiene previsto su estreno en salas de cine argentinas para el 21 de mayo. La película llegará primero a los cines comerciales.

Luego de su paso por sala, podría desembarcar en plataformas de streaming, algo cada vez más habitual en producciones nacionales recientes.