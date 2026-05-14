"The Batman: Parte 2": Matt Reeves confirmó la participación de Scarlett Johansson y Sebastian Stan

De Marvel a DC, el pase de Scarlett y Sebastian.

The Batman: Parte 2 añadió oficialmente más rostros a su ya impresionante reparto. El director Matt Reeves reveló en X que Scarlett Johansson se uniría oficialmente a la película publicando un GIF de ella en Bajo la piel (2013) . "Próxima salida, Gotham... Bienvenida", escribió el director en la publicación. No compartió detalles sobre su papel.

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Según el portal The Hollywood Reporter, en diciembre Johansson, conocida por su papel de Black Widow/Natasha Romanoff en la franquicia del Marvel, se encontraba en negociaciones finales para unirse a la secuela de DC Studios, protagonizada por Robert Pattinson como Batman. Se esperaba que primero filmara El Exorcista antes de comenzar con Batman.

A continuación, Reeves confirmó que Sebastian Stan también se dirigiría a Gotham City. "Con mentalidad de Gotham… Bienvenido", escribió junto a un GIF del actor.

Portales especializados también informaron previamente que la estrella de Thunderbolts* estaba siendo considerada para unirse a la secuela como Harvey Dent. La novedad generó un revuelo porque tanto Stan como Johansson coprotagonizaron juntos varias películas de los Vengadores de Marvel.

El actor de Game of Thrones, Charles Dance, también está en conversaciones para interpretar al padre de Harvey Dent desde el mes pasado.

Qué se sabe sobre la secuela de The Batman

Reeves regresa para dirigir la secuela de The Batman (2022), que recaudó u$s772 millones en taquilla a nivel mundial, y coescribió el guion con Mattson Tomlin. La semana pasada, reveló en Instagram que el rodaje había comenzado. Se espera que The Batman: Parte 2 se estrene en cines en octubre de 2027.

Además de Robert Pattinson como Bruce Wayne, el reparto de The Batman Parte II también incluye, según se informa, el regreso de Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino y Barry Keoghan como el Joker.