Las plataformas de streaming renuevan su catálogo todas las semanas, pero pocas veces aparece una producción que va más allá del entretenimiento y cuenta una historia con peso histórico y político. La película llegó a HBO Max y rápidamente volvió a captar la atención de quienes buscan filmes intensos basados en hechos reales.
HBO Max estrenó una imperdible película que cuenta uno de los momentos más escalofriantes de Estados Unidos
Este drama basado en hechos reales revive una trama política atravesada por el espionaje, las traiciones y la violencia estatal.
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La cinta dirigida por Shaka King reconstruye uno de los episodios más polémicos de fines de los años 60 en Estados Unidos. A través de un relato lleno de tensión, pero abordado de manera respetuosa, muestra cómo una operación secreta terminó con la vida de un joven dirigente que fue muy influyente en la sociedad.
De qué trata Judas y el mesías negro
La historia se sitúa en Chicago durante los últimos años de la década de 1960. Ahí aparece William O’Neal, un delincuente joven que cae detenido después de hacerse pasar por un agente federal para robar un vehículo. Frente a la posibilidad de ir preso, el FBI le ofrece hacer un acuerdo e infiltrarse dentro del Partido Pantera Negra para espiar a uno de sus líderes más influyentes.
Ese dirigente es Fred Hampton, presidente de la sección de Illinois de la organización. Interpretado por Daniel Kaluuya, el personaje es un orador con una enorme capacidad de convocatoria, decidido a unir distintos sectores sociales frente a las desigualdades raciales y económicas de la época.
Mientras gana confianza dentro del grupo, O’Neal empieza a enviar información confidencial al agente Roy Mitchell, miembro del FBI y a cambio recibe tanto dinero como protección judicial. Con el paso del tiempo, la presión sobre el infiltrado aumenta y el operativo toma un rumbo cada vez más oscuro.
La película también retrata el vínculo de Hampton con Deborah Johnson, militante de la organización y futura madre de su hijo. La película muestra tanto la actividad política de las Panteras Negras como las tareas sociales que impulsaban en los barrios, entre ellas programas de comida gratuita para chicos.
Además del impacto narrativo, la película recibió un gran reconocimiento de la crítica. Daniel Kaluuya ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Fred Hampton, mientras que la producción obtuvo seis nominaciones en los premios de la Academia.
HBO Max: tráiler de Judas y el mesías negro
HBO Max: elenco de Judas y el mesías negro
- Daniel Kaluuya como Fred Hampton
- Lakeith Stanfield como William O’Neal
- Jesse Plemons como Roy Mitchell
- Dominique Fishback como Deborah Johnson
- Ashton Sanders como Jimmy Palmer
- Algee Smith como Jake Winters
- Darrell Britt-Gibson como Bobby Rush
- Lil Rel Howery como Wayne
- Dominique Thorne como Judy Harmon
- Martin Sheen como J. Edgar Hoover