"The Roses", película protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, presenta su primer tráiler







La película es una nueva versión de la película de 1989 The War of the Roses (La Guerra de los Roses), protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turnery y dirigida por Danny DeVito.

The Roses presentó su primer tráiler.

Searchlight Pictures reveló el primer tráiler oficial de la película The Roses, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

La película es una nueva versión de la película de 1989 The War of the Roses (La Guerra de los Roses), protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turnery y Danny DeVito, quien también fue el director.

De qué trata The Roses La historia está basada en la novela The War of the Roses de Warren Adler, y sigue a una pareja casada una vez feliz que entra en una competencia para ver quién puede expulsar al otro de la casa más rápido. El primer tráiler de The Roses muestra la impresionante cinematografía de la película del director de fotografía Florian Hoffmeister.

Embed - THE ROSES | Official Trailer | Searchlight Pictures Tony McNamara adaptó el guion para este remake y Jay Roach fue elegido para dirigir la película. El último crédito de escritura de McNamara provino de Poor Things (Pobres criaturas), la favorita de los Oscar de 2023 protagonizada por Emma Stone que se llevó a casa cuatro Premios de la Academia. McNamara obtuvo una nominación a Mejor guion original por su trabajo en la película. En cuanto al director Jay Roach, es mejor conocido por su trabajo en la película original Meet the Parents (El Padre mi Novia), y también dirigió la secuela de 2004, Meet the Fockers.

La película se estrenará en cines de Estados Unidos el 29 de agosto.

