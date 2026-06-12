Drama familiar y un viaje al pasado: la atrapante película turca de Prime Video que es furor + Agregar ámbito en









La exitosa producción mezcla secretos, romances pasionales y hasta saltos temporales en una historia que conquistó a la audiencia.

Esta película tiene todo para engancharte de principio a fin. Magnific

Dentro de las plataformas de streaming, las producciones internacionales se vuelven cada vez más populares. Entre los estrenos más recientes de Prime Video, una película llegada desde Turquía logró captar la atención de miles de espectadores gracias a una combinación de emociones y una trama llena de giros.

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Con una historia que conecta distintas épocas y explora las decisiones que marcaron una vida entera, esta apuesta audiovisual se convirtió en una de las novedades más vistas del catálogo. Su llegada llamó la atención de quienes buscan historias que no sean de Hollywood y tengan tanto personajes complejos como conflictos profundos.

La Casa de la playa La película combina viajes en el tiempo con romance y drama familiar. Gentileza - Prime Video

De qué trata La casa de verano "La casa de verano" presenta la historia de Selin, una joven de 21 años que atraviesa una experiencia extraordinaria cuando, de manera inesperada, aparece en el verano de 1996. Lo que al principio parece un hecho imposible se transforma en una oportunidad única para conocer los detalles más jugosos de su propia familia.

Durante esa etapa del pasado, Selin entra en contacto con Zeynep, quien años más tarde será su madre. Sin revelar quién es realmente, la protagonista se acerca a ella y forma una extraña amistad que le permite observar desde muy cerca los momentos decisivos de su juventud. A medida que transcurren los acontecimientos, Selin descubre que varias situaciones del presente tienen origen en elecciones que se hicieron en ese momento. Esto modifica totalmente la visión que tenía sobre su historia familiar y sobre los conflictos que marcaron el vínculo con su madre. La película también incorpora romance, ya que la joven se involucra indirectamente en una compleja historia sentimental que involucra a Zeynep y a dos hombres. Convencida de que ciertas decisiones pueden alterar el futuro que conoce, intenta influir para que los acontecimientos sigan el camino que considera correcto. Prime Video: tráiler de La casa de verano Embed - La Casa de la Playa - Tráiler Oficial I Prime Video Prime Video: elenco de La casa de verano Mina Demirta

Derya Pnar Ak

Onur Seyit Yaran .

. Selma Ergeç

Nehir Erdoan .