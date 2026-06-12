"Michael" se convirtió en la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos + Agregar ámbito en









Lionsgate y Universal lograron esta hazaña con el estreno de la película sobre Michael Jackson, hoy en Japón.

"Michael" ya es un éxito en cines.

Michael, destronó a Bohemian Rhapsody y se convirtió en la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos. La cinta sobre Michael Jackson lleva recaudado u$s911,9 millones en todo el mundo.

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Según informa el portal Deadline, esta hazaña de Lionsgate y Universal se logró con el estreno en Japón de la película sobre el rey del pop, protagonizada por Jaafar Jackson y dirigida por Antoine Fuqua. Solo ese estreno podría convertir a Michael en el segundo título en superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial de 2026, después de Super Mario Galaxy: La Película de Universal.

Graham King batió su propio récord histórico de taquilla; el productor también está detrás de Bohemian Rhapsody, ganadora de cuatro premios Oscar.

Lionsgate se ha asociado con Kino para el estreno en Japón. El estudio, con sede en Santa Mónica, California, también tiene estrenos en cines en Rusia, donde la película ha recaudado 10 millones de dólares.

Los récords de taquilla batidos por Michael La película de Lionsgate con mayor recaudación en taquilla a nivel mundial.

La película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos.

El mejor fin de semana de estreno mundial de la historia para una película biográfica musical.

La segunda película más taquillera de 2026 a nivel mundial (solo por detrás de la Super Mario Galaxy: La Película de Universal, Illumination y Nintendo).

La segunda película biográfica más taquillera del mundo, solo superada por Oppenheimer de Universal.

65 de los mercados internacionales lograron el estreno con mayor recaudación de la historia para una película biográfica musical.

40 mercados internacionales superaron la duración de Bohemian Rhapsody, incluyendo Brasil, Francia y México.

La película de Universal con mayor recaudación de todos los tiempos en Brasil.

La película biográfica más exitosa de la historia en Francia, superando a la legendaria película local La Môme (La Vie En Rose).

Película biográfica musical más taquillera (Estados Unidos)

Película biográfica más taquillera (Estados Unidos)

El mejor fin de semana de estreno de la historia para una película biográfica musical en Estados Unidos.