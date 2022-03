"The Walking Dead": Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan protagonizarán la serie derivada "Isle of the Dead"

El nuevo proyecto llega cuando The Walking Dead está terminando su undécima y última temporada y es la última serie derivada de la franquicia zombie.

El movimiento marca un gran cambio para Cohan, quien protagonizó por primera vez The Walking Dead como un personaje recurrente en la segunda temporada. Las tensas negociaciones contractuales al final de la octava temporada la llevaron a aparecer solo en un puñado de episodios de la novena temporada y dejar la serie en 2018. Luego regresó en el final de la temporada 10 y la undécima y última temporada posteriores.

Negan de Dean Morgan se unió a la serie en la sexta temporada y mató al esposo de Maggie, Glenn. Los dos personajes están actualmente unidos en la temporada 11 a pesar de esto mientras se dirigen a Meridian.

Cohan y Dean Morgan han trabajado previamente en Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder, donde interpretaron a los padres de Batman.

"Isle of the Dead" vera a Maggie y Negan viajando a un Manhattan postapocalíptico hace mucho tiempo aislado del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror.

La serie, que se lanzará en AMC y AMC+ en 2023, será producida por Jorné, Scott M. Gimple, director de contenido del universo de The Walking Dead , y Cohan y Morgan.

"Isle of the Dead" es el último spin-off del universo; Fear The Walking Dead se renovó recientemente para una octava temporada, The Walking Dead: World Beyond duró dos temporadas, la serie de antología Tales of The Walking Dead se lanzará más adelante este año y una serie con Norman Reedus y Melissa McBride también está en el obras para el próximo año.

“Este es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de The Walking Dead ”, dijo Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks. “No solo agrega otra serie convincente a esta colección, sino que amplía nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar, odiar u odiar y luego amar en Maggie y Negan, brillantemente habitados por Lauren y Jeffrey. También nos permite explorar un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombie”.

“Eli ha creado un manicomio de muertos caótico, hermoso y mugriento para Negan, Maggie y los fanáticos del programa ansiosos por descubrir un mundo invisible y loco del Universo TWD”, agregó Gimple. “Lauren y Jeffrey siempre han sido fantásticos colaboradores y ahora llevamos esa colaboración al siguiente nivel con una serie que llevará a estos personajes a sus límites con el mundo, y entre ellos. Todos nosotros estamos encantados de llevarlos a una épica TWD completamente nueva y diferente para todas las edades”.