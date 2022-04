"The Walking Dead": Melissa McBride abandona el spin-off que se centraría en su personaje y en el de Norman Reedus

El spinoff de Carol y Daryl se encuentra entre varias series de Walking Dead que se encuentran actualmente en proceso, incluido un spinoff ambientado en la ciudad de Nueva York que gira en torno a los personajes de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, Negan y Maggie, así como la serie de antología Tales of the Walking Dead. Fear The Walking Dead terminó recientemente su séptima temporada. The Walking Dead actualmente está transmitiendo su undécima y última temporada.